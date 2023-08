Cassonetti pieni e strade disastrate a Senigallia: ospedale nel mirino

Degrado all’interno del Principe di Piemonte, le foto dei cassonetti e delle strade sterrate fanno il giro del web. Non bastano le critiche alle lunghe attese in pronto soccorso, all’impossibilità di prenotare in tempi utili un esame e ai tanti altri disservizi legati alla mancanza di personale, ieri sul gruppo Facebook ‘Sei di Senigallia se…’ sono state pubblicate alcune foto che ritraggono cassonetti pieni di rifiuti e buste di immondizia in terra all’interno dell’ospedale. Tanta l’indignazione da parte dei cittadini sollevata dalle foto dove non sono nascoste nemmeno le condizioni del manto stradale, diventato soprattutto in prossimità dell’obitorio, impercorribile. Quella delle condizioni della strada all’interno del nosocomio cittadino sono state più volte segnalate dai membri del Comitato a Difesa dell’Ospedale di Senigallia, ma ancora, nonostante i peggioramenti, non sono ancora stati presi provvedimenti. E ora, oltre alle strade, anche i rifiuti riposti in sacchi dell’immondizia accantonati ai cassonetti stracolmi, forse a causa di ritardi sul ritiro che, nei mesi estivi, possono accadere. ‘Una situazione inaccettabile su cui intervenire immediatamente’, così commentano sui social i senigalliesi, orami stanchi dei disservizi e delle condizioni in cui versa l’ospedale.