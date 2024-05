Castelbellino chiude con una vittoria

CLEMENTINA

3

VALDARNO

0

Parziali: 25-20, 25-14, 25-21

CLEMENTINA: Dalla Rosa 2, Ciccolini 10, Stafoggia 4, Usberti 13, Fedeli 4, Canuti 7, Grilli 3, Saveriano, Pizzichini 15, Paparelli 3, Boari 2, Sposetti (L1), Bastari (L2). All. Paniconi.

UNOMAGLIA VALDARNINSIEME: Scardigli 3, Mariottini 7, Ori 3, Zatini 6, Sabbatini 5, Arnetoli 5, Gabrielli, Auretti 6, Brogi 1, Mancuso, Pezzatini 2, Scialpi (L1), Moleri (L2). All. Lapi.

Arbitri: Albergamo e Porti

La Clementina chiude con una vittoria il cammino in campionato senza lasciare neanche un set a Valdarno. Coach Paniconi per l’ultima recita stagionale concede spazio a chi ha giocato meno, schierando nel terzo set e per tutto il parziale una formazione alquanto giovane, con alcune under 18 che ripagano la fiducia del tecnico. Alla fine ben dieci giocatrici della Clementina sono andate a punti con tre che prestazioni di Pizzichini (15 punti), Ciccolini (11, cinque dei quali consecutivi a inizio terzo set) e Usberti (13). Proprio Ciccolini e Usberti chiudono set e partita.