CronacaCastelbellino, domani 'il gioco da Mapinga all'antica Grecia'
22 ott 2025
SARA FERRERI
Cronaca
WhatsAppXPrint
Castelbellino, domani 'il gioco da Mapinga all'antica Grecia'

Un viaggio nel tempo grazie alla prof Amanda Zanone, responsabile delle collezioni e dei servizi educativi del Museo Archeologico Nazionale delle Marche. Le offerte saranno destinate al campus scolastico in Tanzania

I ragazzi di Mapinga

I ragazzi di Mapinga

Castelbellino (Ancona), 22 ottobre 2025 – Appuntamento domani (ore 21) alla sala Margherita Hack del centro culturale polivalente di Castelbellino stazione (via Falcone 15) per l’incontro «A che gioco giochiamo? Il gioco da Mapinga all’Antica Grecia», una serata dedicata al tema universale del gioco, dall’antichità ai nostri giorni.. Un viaggio nel tempo alla scoperta della dimensione del gioco nell’antichità. Ingresso libero: le offerte saranno devolute a sostegno del campus scolastico di Mapinga, in Tanzania A introdurre e moderare l’incontro sarà il giornalista Diego Mecenero, che evidenzierà il valore educativo e sociale del gioco in un raccordo temporale tra passato e presente, fino alle più recenti tecnologie. Dopo gli interventi tematici, il pubblico potrà intervenire con domande e considerazioni, fino alla conclusione all’insegna della convivialità, con un brindisi offerto da Mancini Wines e i dolci artigianali di Marco Cascia. L’ingresso è libero e saranno raccolte offerte che verranno devolute a sostegno del campus scolastico di Mapinga, in Tanzania, una delle principali iniziative solidali dell’associazione Il Battito che Unisce Ets che organizza l’incontro.

© Riproduzione riservata