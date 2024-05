Castelbellino, successo che vale per il morale

1

CLEMENTINA

3

Parziali: 22-25, 24-26, 25-19, 17-25

LUCKY WIND : Corradetti 23, Casareale 11, Kraja 4, Danaila 6, Gresta 9, Di Arcangelo 4, Pioli, Mariano, Sirci, Della Giovanpaola 4, Tizi, Natalizia (L1). All. Camiolo.

CLEMENTINA 2020: Dalla Rosa 11, Ciccolini 8, Stafoggia 8, Usberti 4, Fedeli 9, Canuti 6, Grilli 18, Saveriano 3, Pizzichini 2, Paparelli, Boari, Sposetti (L1), Bastari 1 (L2). All. Paniconi.

Arbitri: Concilio e De Orchi

E’ una Clementina in crescendo in questo finale di stagione e le ragazze di Paniconi lo hanno dimostrato anche a Trevi. Una vittoria per il morale quella colta dalla Clementina. Un successo di squadra con coach Paniconi che utilizza tutte le effettive. Le ospiti rincorrono nei primi due set, ma hanno la freddezza necessaria nel finale per piazzare gli allunghi decisivi con Fedeli grande protagonista in attacco e a muro nel primo set e una Grilli da applausi nel secondo capace di firmare gli ultimi punti. Dopo aver subito il servizio avversario nel terzo set la Clementina comanda sempre.