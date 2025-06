Castelferretti, arriva la Festa della famiglia

Castelferretti sta per tuffarsi nella 42esima edizione della Festa della Famiglia. Da sabato (26 giugno) a domenica 5 luglio, la parrocchia di Sant’Andrea Apostolo promuoverà un programma ricco di iniziative. Sabato si parte con la cena con delitto ‘Omicidio a corte’, per poi proseguire la domenica con la tradizionale Cena dei Quartieri e la musica di dj Flower. Lunedì 30 spazio ai tornei di calcio balilla, biliardino, briscola e ping-pong. Martedì 1 luglio spazio all’evento culturale che parlerà la lingua dell’inclusione. Il pomeriggio saranno i ragazzi di Frolla e dell’associazione Il volo della libellula a preparare i biscotti per i partecipanti. La sera, invece, è in programma la conferenza dal titolo ‘La fragilità: ciò che nasce dai punti di forza, sogni e speranze’, durante la quale il giornalista Vincenzo Varagona farà da mediatore in un dibattito tra le associazioni Frolla, Il volo della libellula, Un battito d’ali, Lega del Filo d’oro e I Compagni di Jeneba. Dibattito che verterà sull’importanza di dare speranza, gioia e aiuto a tanti bambini e giovani. Ciascuna realtà potrà presentarsi in uno spazio dedicato all’interno dell’oratorio. Mercoledì 2 si potrà giocare ancora, stavolta anche a burraco, mentre giovedì 3 saranno i bimbi dei quattro rioni a sfidarsi nel Palio dei Piccoli. In serata l’immancabile appuntamento con la commedia ‘Baciami ancora o meglio Kiss me again’ a cura della compagnia teatrale filodrammatica H24 di Ancona. Tra le novità di questa edizione, la suggestiva sfilata medievale in notturna per le strade del paese. Appuntamento previsto nel weekend. Sabato 5 si svolgerà la Contesa del Palio dei Ronchi, in cui abili giocatori si sfideranno in giochi divertenti e dinamici per conquistare il Palio. E per concludere la settimana, domenica 6 luglio, il minicorteo in costume medievale in piazza della Libertà e la cena alla Corte del Conte con spettacolo. Previsti stand gastronomici e divertimento per tutta la famiglia.