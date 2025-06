Castelferretti celebra Annuska, la staffetta partigiana Teresa

La Pro Castelferretti e la Federazione di Ancona dell’Istituto Nastro Azzurro celebreranno la figura di ‘Annuska’, la staffetta partigiana Teresa Vergalli, per ricordare l’81esimo anniversario del passaggio del fronte sul territorio di Falconara. L’evento, in collaborazione con il Comune, è stato organizzato per domani e avrà come filo conduttore l’impegno delle donne nel movimento di Liberazione. "Ringrazio la Pro Castelferretti per il costante impegno nel valorizzare la storia e i beni culturali del nostro territorio", commenta l’assessore alla Cultura Marco Giacanella.

Nel dettaglio, domani alle 17.30 la deposizione di fiori davanti al Famedio dei Caduti, nel cimitero di Castelferretti. Alle 18 appuntamento all’auditorium Fallaci con la conferenza dal titolo ‘Il valore militare al femminile durante la guerra di Liberazione’, con interventi della presidente della Pro Castelferretti Marina Fiorani, Massimo Coltrinari (titolare di Storia Militare alla cattedra di Dottrine strategiche all’Istituto superiore di Stato Maggiore Interforze presso il Centro Alti Studi per la Difesa) e Claudio Fiori (maggiore dei carabinieri della riserva, Medaglia d’Argento al valore militare, socio dell’Istituto Nastro Azzurro – Federazione di Ancona).

A seguire è previsto un ricordo di Teresa Vergalli, scomparsa il mese scorso, con letture di Ivana Boria tratte dal libro della stessa Vergalli ‘Storie di una staffetta partigiana’. L’iniziativa si concluderà con la consegna dell’Emblema araldico ai discendenti del militare Carlo Mariotti.