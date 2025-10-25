Castelferretti, ecco gli appuntamenti in agenda per Halloween

Castelferretti è destinata a trasformarsi ancora una volta nella ’capitale’ di Halloween. Venerdì prossimo, a partire dalle 15.30 e fino alle 21, accoglierà infatti un ricco programma di iniziative pensate per bambini e famiglie. Il cuore pulsante della frazione sarà vestito a festa. Nelle piazze della Libertà e Albertelli saranno presenti allestimenti e personaggi a tema Tim Burton. Tra conferme e novità, una ’Escape room della paura’ a cura del gruppo Acme, l’area games a tema horror, il ritorno del Mago Zeppola, un angolo di lettura ’Piccoli brividi’ gestito dalla biblioteca di Falconara, il mercatino stregato, gli animali cavalcabili e i laboratori gratuiti per i più piccoli.

Immancabile la gara della ’zucca più spaventosa’, cui potranno partecipare grandi e piccini e che da sempre rappresenta il clou della festa.

Ulteriori dettagli sull’appuntamento ormai consolidato per il borgo storico del paesello potrebbero arrivare la prossima settimana: ma il prossimo, a Castelferretti, sarà un venerdì ’da paura’, segnato da colori, costumi e tanto divertimento.

Attenzione alla viabilità: in piazza Albertelli (inclusa l’area rialzata), in piazza della Libertà (l’area non pavimentata) e nella Corte del Castello saranno istituiti i divieti di transito e sosta. Altre modifiche temporanee nelle strade limitrofe.