Castelferretti, gara tirata contro il Ravenna

1

CASTELFERRETTI

3

Parziali: 28-30, 25-20, 21-25, 20-25

PIETRO PEZZI : Boscherini, Aldini, Oliva, Minniti, Cerquetti (K), Cardia, Zama, Vignoli, Baroni, Giugni, Fiorini, Raggi, Cicorossi (L1), Marchini (L2). All. Rizzi - Velastri.

SABINI CASTELFERRETTI: Beni, Schiavoni, Violini, Gaggiotti, Mazzanti, Giaccaglia (K), Giuliani, Mancinelli, Mariotti, Pettinari G., Pieroni, Toccacieli, Marchetti (L1), Palazzesi (L2). All. Fabbietti-Sciati.

Arbitri: Ancona - Bosica

Ancora una vittoria per Castelferretti che contro Ravenna bissa il risultato dell’andata. Castelferretti approccia bene anche se alla Sabini servono i vantaggi per aggiudicarsi la frazione iniziale grazie a un attacco mani-out di un Mancinelli in crescendo. Dopo il secondo set vinto dai locali, Castelferretti nel terzo parziale riparte forte come nel primo. Marchetti suona la carica in difesa come Giaccaglia a muro e in attacco e così gli ospiti. approfittando anche degli errori dei locali, chiudono con maggiore concretezza e determinazione confermandosi anche in un quarto set equilibrato.