Castelferretti, il presidio sanitario è possibile

Mantenimento del presidio sanitario a Castelferretti, la svolta – adesso – potrebbe essere davvero vicina. Pochi giorni fa, una delegazione di residenti della popolosa frazione si è recata all’ex Crass per poter interagire direttamente con la dottoressa Nadia Storti, ex direttore generale dell’Asur e attuale commissario dell’Azienda sanitaria territoriale di Ancona. La sostanza è sempre la stessa: "Vorremmo portarle a conoscenza i problemi che sarebbero connessi ad un’eventuale chiusura dell’ambulatorio e proporre soluzioni alternative ai locali di via Bruno, che esistono all’interno del nostro paesello", hanno detto i cittadini alla sua segreteria, consegnando le oltre 400 firme raccolte per confermare il presidio di prossimità. Detto, fatto. "Abbiamo ottenuto un incontro con la Storti nella settimana dal 13 al 17 febbraio – fanno sapere gli stessi abitanti anche al Carlino, che segue la vicenda a mezzo stampa dal novembre 2022, quando la questione è diventata di dominio pubblico -. Ci hanno chiamato e per noi è una bella notizia". Una bella notizia perché, così, i castelfrettesi potranno esporle di persona le alternative: "Questa è un’occasione unica anche per la dirigenza, che potrà ascoltare i cittadini finora rimasti esclusi dalla discussione – aggiungono i diretti interessati -. Il presidio sanitario non si deve spostare da Castelferretti. Alcuni utenti ci hanno informato della disponibilità di mettere a disposizione il loro locale, pur di mantenere il servizio in loco. Alcune persone sono disposte ad effettuare i lavori di adeguamento per essere conformi alle normative. Ed è questo che vogliamo notificare anche ai vertici dell’Ast". Uno scenario che – appunto – apre ad una prospettiva nuova, dopo le ultime indiscrezioni arrivate a gennaio all’esito di un’interrogazione consiliare del Pd in Regione, cui avevano risposto la stessa Storti e l’assessore alla Salute Filippo Saltamartini: anche il subentrante proprietario dell’immobile di via Bruno aveva espresso la propria disponibilità a mantenere il contratto di affitto in essere. E così è stato, almeno in questa fase di transizione, dove i prelievi continuano ad essere garantiti su prenotazione il mercoledì. Sugli altri servizi (Adi, Assistenza domiciliare integrata, da trasferire al poliambulatorio di via Rosselli; Umee e Umea, Unità multidisciplinare dell’età evolutiva e adulta, destinati a migrare all’ospedale di Chiaravalle), invece, non ci sarebbero ancora novità. Stesso discorso per le consulenze dello psicologo. Ad oggi, per essere inseriti in lista e prenotare una visita ci vogliono quindici giorni nel migliore dei casi.

Giacomo Giampieri