Castelferretti ricorda don Mario Natalucci

La comunità di Castelferretti ha ricordato un suo figlio illustre, monsignor Mario Natalucci: religioso, insegnante, preside, custode dei tesori culturali delle Marche e autore di libri sulla storia e sulle bellezze della regione. Tra le pubblicazioni, anche un focus sul paese dei Ferretti. Sentito e partecipato l’appuntamento di ieri all’auditorium Fallaci. L’iniziativa è stata promossa dalla Pro Castelferretti. Dopo i saluti della presidente Marina Fiorani sono seguiti l’intervento di Fabio Maria Serpilli e della musicista Lucia Coacci, che ha accompagnato la serata con intermezzi musicali. A coordinare l’incontro è stato Paolo Lovascio, già presidente del Rotary Club Falconara. Natalucci nacque a Castelferretti il 3 giugno 1903 e visse fin da giovanissimo ad Ancona, dove studiò nel Seminario diocesano e poi in quello regionale di Fano conseguendo le due licenze nelle scuole statali. Dopo la formazione a Roma fu ordinato sacerdote nel 1926. Tra i tanti passaggi di una vita straordinaria, la nomina a canonico della Cattedrale di San Ciriaco nel capoluogo (1930), dove tenne dal 1948 al 1962 l’ufficio di Priore. In questo periodo si adoperò per riorganizzare la Cattedrale, gravemente danneggiata dalla guerra.