Castelferretti riparte dalla sua chiesa allagata

L’emozione di rialzarsi e ripartire. È una ferita profonda, difficile da rimarginare quella inferta dall’alluvione. Ma la comunità di Castelferretti, sia pure sfiancata, a dieci giorni dal disastro che ha provocato danni complessivi per 15 milioni di euro, ieri è tornata a radunarsi negli spazi della parrocchia di Sant’Andrea Apostolo. Uno dei simboli della calamità, sommersa dalla piena e ripulita grazie all’infaticabile opera di volontari e giovani. Ma purtroppo non ancora fruibile, in quanto debbono essere ripristinati l’impianto elettrico e alcuni arredi. Poco male. Perché la santa messa, cui hanno partecipato in molti, si è svolta nella sala della comunità. L’altro momento, che ugualmente ha attirato moltissimi cittadini, ha previsto invece un’esibizione straordinaria del Corpo bandistico della frazione diretta da Manolito Rango, che ha proposto in anteprima assoluta il brando inedito ‘L’azzurra schiera’. Un’opera musicale "locale" con le parole di Egidio Gambella, la musica composta dal maestro Paolo Brunori e la voce di Luca Gabrielli. Il brano è dedicato alle Frecce Tricolori, simbolo di orgoglio nazionale e coraggio. È stato, quindi, un evento pieno di significato, nel quale sono stati eseguiti anche l’Inno di Mameli e altre marche, per testimoniare la rinascita che la banda vuole lanciare al paese duramente colpito dall’ondata di acqua e fango. "Un’occasione per ritrovarsi, dimostrare la voglia di ricostruire, con tenacia e resilienza che caratterizzano il nostro territorio", ha spiegato un parrocchiano. A promuovere l’evento, presentato da Lorenzo Ruffini, anche la cooperativa Tempo Libero. Era presente l’amministrazione, compreso il sindaco Stefania Signorini, la vice Valentina Barchiesi e l’assessore Ilenia Orologio (onnipresenti in questi giorni nella frazione), gli altri assessori e alcuni consiglieri comunali, ma anche le autorità militari oltre a tanti cittadini. "Castelferretti ha sempre mostrato coesione, spirito di comunità, volontà di fare e voglio interpretare questo appuntamento musicale come emblema della voglia di ricominciare dei castelfrettesi – ha detto Signorini –. Abbiamo partecipato in segno di vicinanza agli abitanti. La stessa che abbiamo profuso in questi giorni". Venerdì, peraltro, la frazione aveva ricevuto la visita del governatore Francesco Acquaroli che, nei prossimi giorni, proseguirà i sopralluoghi nelle località più colpite dagli eventi meteorologici di settimana scorsa.