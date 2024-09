"Castelferretti salvata dalle casse di espansione"

"Se non ci fossero state le casse di espansione, me lo ha ribadito anche il Consorzio di Bonifica, Castelferretti sarebbe stata travolta dall’acqua, com’è accaduto in Emilia Romagna". Parole del sindaco Stefania Signorini, dopo un incontro con i tecnici del Consorzio stesso, per fare il punto sull’alluvione che, giovedì, ha pesantemente colpito la frazione. Un evento che ha provocato danni per milioni (senza contare i privati, per il solo patrimonio pubblico le stime si aggirano attorno ai 2 milioni e mezzo di euro) e alterato la vita di centinaia di famiglie. In risposta ai dibattiti da social, il sindaco è stato lapidario: "La strumentalizzazione politica, anche di eventi così drammatici, non conosce limiti". Ricordando, poi, la sua presenza costante e quella degli assessori in mezzo alla gente per trovare soluzioni immediate: "Ho parlato con le persone, le ho strette in un abbraccio, ho pianto dentro". Poi ha assicurato che "la pulizia dei tombini non avrebbe mai potuto prevenire un’alluvione così devastante – ha detto –. Oltre 300 millimetri di pioggia sono caduti in pochissime ore, allagando interi comuni da Marcelli a Osimo, fino ad Ancona e tanti altri". Ha chiarito, poi, che "Falconara aveva anticipato manutenzione e pulizia dei fossi". Fossi che, versione confermata, avrebbero retto. Specie il San Sebastiano (seppure arrivato all’orlo), mentre il Cannettacci ha rotto l’argine (allagando un campo e una parte di via del Consorzio, in cui anche il sistema fognario non avrebbe tenuto). Argine ripristinato in somma urgenza. Per chiudere il cerchio delle opere di messa in sicurezza del territorio, dal confronto Consorzio-sindaco è emerso che ci sono quattro milioni per raccordare le casse ai corsi d’acqua (di cui è previsto l’ampliamento della sezione idraulica). Il bando di gara sarà pubblicato in settimana, l’aggiudicazione dei lavori a novembre. Signorini ha annunciato un’assemblea a Castelferretti per fare il punto e, intanto, ha invitato i cittadini ad inviare la documentazione, le foto e la stima dei danni entro il 25 settembre (domani) alla mail emergenze@comune.falconara-marittima.an.it per ottenere i ristori. Lungo le vie del paese anche il mezzo della Protezione civile per fornire lo stesso annuncio. Contestualmente ha ringraziato quanti, in questi giorni, si sono prodigati per rialzare una comunità ferita, ma che non si è piegata grazie ad un’ondata non più di acqua e fango, ma di enorme generosità. "Lo dico con la voce vibrante. Non siamo mai stati soli". E allora si continua ad intervenire per risolvere le tante e diffuse criticità. Da ultima si è aggiunta quella del punto prelievi di via XIV Luglio, gestito dall’Ast, temporaneamente inagibile. Attivate le prestazioni a domicilio per i pazienti fragili. Diverse le case non ancora fruibili perché inumidite, sporche o prive di elettricità e gas. Ma i danni sono ingenti anche alle aziende della zona industriale, al patrimonio pubblico e alle infrastrutture viarie. La mappatura è seguita dal vicesindaco Valentina Barchiesi. Tra i problemi, oltre all’anagrafe, impianti sportivi e auditorium Fallaci, il tetto dell’Aquilone (da sistemare, ma la scuola è aperta), le infiltrazioni alla Sirenetta (provvederà il privato) e all’appena inaugurata Da Vinci, la cui palestra è stata raggiunta dall’acqua ma è agibile: si sta valutando di sostituire il taraflex con la resina. Sarà necessario, infine, un imponente piano di riqualificazione di strade, sottopassi, piazze e giardinetti martoriati.