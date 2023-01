Castelferretti, sosta libera in parte di via XXV Aprile

Sosta libera sul lato Senigallia di via XXV Aprile a Castelferretti a partire dal primo febbraio, l’annuncio dell’assessore alla Viabilità di Falconara, Romolo Cipolletti: "La decisione – ha spiegato in una nota diramata dal Castello – è stata presa anche alla luce di una richiesta dei residenti, che l’anno scorso avevano depositato in Comune una petizione proprio per chiedere la liberalizzazione della sosta. Abbiamo accolto l’istanza perché abbiamo compreso le esigenze dei residenti. Quando era stato istituito il disco orario non era stato ancora recuperato l’ex Molino, che poi è stato trasformato dall’Erap in un condominio di alloggi popolari: si è quindi registrato un forte aumento degli abitanti della strada".

Il Comune di Falconara, attraverso un’ordinanza dirigenziale, ha infatti istituito a partire dall’inizio del prossimo mese la sosta libera per i 25 stalli disponibili nel tratto compreso tra via Sciesa e via Terzi, dove attualmente si può parcheggiare con il disco orario e con il permesso residenti. Cipolletti, inoltre, ha ricordato che a questi posti auto gratuiti in via XXV Aprile, "si aggiungono quelli del parcheggio delle Poste, da sempre liberi, collegati tramite via Terzi e che possono essere utilizzati anche da chi frequenta i locali rinnovati dell’ex cinema Enal", oggi trasformato in auditorium Oriana Fallaci e inaugurato poco prima delle feste di Natale 2022. Sempre in tema parcheggi, qualche giorno fa era stato annunciato un nuovo spazio per la sosta in zona stazione ferroviaria, soprattutto a servizio del centro di Falconara. Per tale concessione, il Comune ha intavolato una trattativa con Rfi, la quale ha dato la propria disponibilità nella concessione in comodato d’uso gratuito dell’area di sosta che si apre accanto all’edificio della stazione, sul lato mare, finora riservata ai dipendenti delle Ferrovie. All’interno potranno essere realizzati circa 30 parcheggi a raso.