Castelferretti, successo per l’incontro sugli antichi affreschi

Grande partecipazione, venerdì, all’auditorium di Castelferretti per la conferenza sugli affreschi della chiesa di Santa Maria della Misericordia. Un evento promosso dall’associazione culturale Pro Castelferretti della presidente Marina Fiorani. A moderare l’incontro Catetrina Paparello assieme allo storico dell’arte Matteo Mazzalupi. Questi, in particolare, ha descritto le raffigurazioni del ciclo pittorico presente nella chiesa, con tutti i riferimenti iconografici e storici, formulando l’ipotesi per attribuire gli affreschi ed identificare il ‘Maestro di Castelferretti’ in Giambono di Corrado da Ragusa (Dubrovnik). "Altri studi confermeranno o meno la veridicità di questa attribuzione, sperando che gli affreschi vengano sottoposti ad un ulteriore restauro dal momento che versano attualmente in condizioni molto critiche", l’auspicio della Pro Castelferretti che, peraltro, organizza visite guidate nella chiesa.