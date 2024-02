Castelfidardo "3" volte soddisfatto. Jesina nuovamente contestata

3

: Sarti, Fossi (17’ st Morganti), Fabbri (41’ st Graciotti Lu), Cannoni, Imbriola, Rotondo, Braconi (25’ st Fabiani ), Miotto, Nanapere (44’ st Kurti), Guella (17’ st Evangelisti), Sidorenco. A disp.: Schirripa, Pedini, Marzuolo, Nacciarriti, Kurti. All. Giuliodori.

JESINA: Pistola, Giunti, Brega, Giovannini, Donkor, Lucarini, Nazzarelli (23’ st Chacana), Zagaglia, Trudo (34’ st Dentice), Belkaid (30’ pt Capomaggio P, 15’ st Kouentchi), Cordella. A disp.: Cantarini, Bugatti, Ottaviani, Ciavarella, Marcucci. All. Strappini.

Arbitro: Animento di Macerata.

Reti: 13’ st Nanapere, 26’ st Imbriola, 31’ st Sidorenco.

Tre gol e tre punti. Obiettivo centrato per il Castelfidardo che fa suo il derby contro la Jesina tornando alla vittoria dopo quasi un mese. Notte fonda invece in casa leoncella, un punto nelle ultime sei partite con annessa e solita contestazione a fine partita dei tifosi contro la società. La squadra di Strappini - nonostante alcune defezioni tra squalifiche e malanni fisici - parte bene cercando di creare pericoli alla retroguardia di casa. I fidardensi ci provano per la prima volta al 19’, ma il tiro di Cannoni è troppo alto per impensierire Pistola. Il Castelfidardo parte con un altro piglio a inizio ripresa. Ci provano Sidorenco e Fabbri, ma nella mischia i biancorossi si salvano. Non al 13’ quando Nanapere infila Pistola servito da Miotto per il vantaggio dei padroni di casa. Prima del 20’ la squadra di Giuliodori potrebbe raddoppiare con Nanapere che si trasforma in assist man per Braconi che però conclude fuori, come lo stesso Nanapere poco dopo. Bisogna aspettare il 26’ per il 2-0: calcio d’angolo battuto da Fabbri, nella mischia Imbriola è più lesto di tutti firmando il doppio vantaggio. Partita in discesa per i biancoverdi che galvanizzati dal secondo gol appena passata la mezz’ora firmano addirittura il tris chiudendo virtualmente la sfida. Una realizzazione che arriva ancora su azione di calcio d’angolo, battuto di nuovo da Fabbri con l’azione finalizzata da Sidorenco. Quest’ultimo sfiora addirittura la doppietta personale. Nel finale Nanapere potrebbe portare a quattro i gol per i padroni di casa, per una partita che nel secondo tempo ha visto solo la squadra di casa protagonista.