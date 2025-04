Castelfidardo ad Ancona: sfida decisiva per la salvezza in campionato

Riscattare la sconfitta dell’andata, ma soprattutto prendere punti per muovere quella classifica che non fa dormire sonni tranquilli. Questi gli obiettivi del Castelfidardo domenica ad Ancona, nella penultima giornata di campionato. Il tutto per cercare di blindare la salvezza. Anche se i fidardensi non saranno al completo. Mister Giuliodori non potrà contare su Costanzi, squalificato per una giornata per recidività in ammonizione.

Al suo posto dovrebbe essere schierato Fossi, mentre in porta potrebbe tornare Munari. Nell’undici iniziale potrebbe trovare spazio anche l’anconetano Caprari, classe 2006. Angeletti ancora ai box. Ipotesi a due giorni dalla sfida che per il Castelfidardo rappresenta la seconda trasferta di fila dopo la batosta di Avezzano dove i biancoverdi hanno creato, ma non concretizzato. E non è la prima volta nelle ultime settimane. I biancoverdi nelle ultime tre giornate non sono riusciti a segnare neanche una rete: contro Forsempronese e Avezzano in trasferta e nel mezzo Roma City Fc in casa.

Intanto la penultima giornata nel girone F di D vedrà uno scontro diretto per la salvezza, quello tra Civitanovese e Recanatese. Anche se in casa Castelfidardo lo stanno ripetendo da giorni che vogliono guardare solo a loro stessi. "Abbiamo il destino nelle nostre mani" ripetono allenatore e giocatori.

Biglietti. Per la partita Ancona – Castelfidardo, in programma domenica alle ore 15 al Del Conero, i tifosi biancoverdi potranno acquistare i biglietti del settore ospiti (Curva sud) presso il circuito online Ciaotickets: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/ancona-castelfidardo-calcio- o in tutti i punti vendita abilitati del circuito Ciaotickets. Prezzo del biglietto euro 12,00 più diritti di prevendita. Per gli under 14 euro 1,00 + diritto di prevendita.

Non sarà attiva la vendita dei biglietti presso i botteghini dello stadio Del Conero il giorno della partita. Per accedere allo stadio sarà obbligatorio presentare il documento d’identità ed il tagliando/pass (o in formato cartaceo o in forma digitale).

Samb. Squadra vincente non si cambia e così la Samb che ha dominato il girone F di D volando in C ripartirà in panchina da mister Ottavio Palladini con tanto di incontro e stretta di mano mercoledì pomeriggio allo stadio Riviera delle Palme con il presidente Vittorio Massimo e il direttore sportivo Stefano De Angelis.