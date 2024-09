Castelfidardo al debutto

Il Castelfidardo torna in campo per una partita ufficiale. Dopo oltre due mesi dall’ultima, giocata sempre al Mancini, e che è valsa il ritorno in D dopo due anni. Dal campionato alla Coppa Italia. Dallo Zenith Prato superato nella finale playoff nazionale di Eccellenza a metà giugno allo United Riccione. I romagnoli sono gli avversari odierni nel turno preliminare di Coppa della D, giunta alla 24esima edizione e che vede in campo in questo fine settimana 80 squadre tra cui le 35 neopromosse. Un turno preliminare in partita unica. In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari si tireranno i rigori per decidere la vincente che approderà al primo turno, contro il San Marino, in trasferta, il 1° settembre. Oggi il fischio d’inizio nello stadio di Castelfidardo è posticipato alle ore 17:30 (arbitrerà Marco Mammoli di Perugia) visti gli accordi intercorsi tra le due società. "Mi aspetto una partita difficile, la prima ufficiale della stagione, la giocheremo in casa e quindi ci sarà tanto entusiasmo – afferma il centrocampista Alessandro Miotto a segno proprio nella finale playoff –. Vogliamo partire subito con il piglio giusto. Nel precampionato abbiamo lavorato bene. C’è un bel gruppo e i nuovi si sono ambientati subito e penso che ci siano i presupposti per fare bene". Oggi di fronte a Miotto e compagni ci saranno i romagnoli dello United, reduci da un mercato estivo importante e quindi sarà subito un banco di prova interessante per la squadra di mister Marco Giuliodori. ‘"Un Riccione da prendere con le molle, una buona squadra - dice mister Giuliodori -. Arriviamo a questo appuntamento con molta voglia ed entusiasmo anche se i carichi di lavoro in questo periodo si fanno sentire’". Tra i convocati non c’è Fossi (problema muscolare), ma c’è il centrocampista Matteo Baldini, ufficializzato due giorni fa, ma in gruppo da varie settimane e partito dal primo minuto domenica nell’amichevole disputata sempre al Mancini e pareggiata 2-2 contro il Giulianova. Spicca, sempre a centrocampo, un nome nuovo, quello di Pierbiagio Carano, centrocampista, classe 2005 di proprietà dell’Ascoli.

La probabile formazione (4-3-2-1): Elezaj; Morganti, Imbriola, Boccaccini, Fabbri; Miotto, Trebotic, Costanzi; Cotugno, Braconi; Nanapere.