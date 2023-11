Castelfidardo, alla Sosta appuntamento col tango. Sul palco la storica band argentina Tanghetto

E’ un evento speciale quello che La Independiente Tango Club propone oggi (dalle ore 16 a mezzanotte) nel locale La Sosta di Castefidardo. E’ una mezza giornata in compagnia dei Tanghetto, mitica band argentina vincitrice di ben cinque Grammy Awards che da venti anni miete successi in tutto il mondo. Sul palco Max Masri, fondatore, frontman e autore della band (tastiere e synth), Pablo Yamil (bandoneon) e Roman Gomez (pianoforte), protagonisti di due esibizioni, alle ore 18 e alle ore 22. Lo stile Musicale del gruppo si esprime principalmente attraverso il tango e la musica elettronica, con influenze jazz e pop. I Tanghetto hanno ottenuto grande successo fin dal primo album ‘Emigrante (electrotango)’, nominato per il Latin Grammy, disco di platino in Argentina. Info e prenotazioni 3356693321.