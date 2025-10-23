Castelfidardo, altra tegola. Ora il nodo allenamenti

Un occhio al campo, c’è da preparare la sfida quasi proibitiva, almeno sulla carta, di domenica al Mancini contro la capolista Ostia Mare, ma anche al mercato, e non solo. In questi giorni attesi due volti nuovi nel Castelfidardo. Si vocifera dell’interessamento a una punta, Edoardo Tassi, classe 1998, con varie esperienze anche in C e in D, oltre che a un centrocampista francese, di qualità, che si sta già allenando in gruppo. Dovrebbe salutare invece il difensore Locanto.

Intanto ieri la società Gsd Castelfidardo ha diffuso un comunicato in merito all’utilizzo dell’antistadio sintetico del Mancini. "Ribadiamo la necessità di rispettare gli impegni presi da parte dell’amministrazione comunale per le fasce orarie a disposizione della società biancoverde per l’antistadio sintetico del Mancini. Con atto di giunta dell’attuale amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Ascani in data 1° agosto 2016, il Comune si impegnava a mettere a disposizione della società Gsd Castelfidardo la fascia oraria dell’antistadio sintetico del Mancini dalle 17 alle 21 per vent’anni: eventuali modifiche, come ci sono state nel corso degli anni, dovevano essere stabilite previo accordo scritto tra le parti. Ora unilateralmente l’attuale amministrazione – accusa il castelfidardo –, rinnegando i precedenti accordi, concede alla nostra società l’uso del sintetico solamente dalle 19.30 alle 21. Un grosso danno per gli allenamenti soprattutto per i ragazzi della Juniores, alcuni dei quali provengono da fuori comune, e sono minorenni. Una mancanza di rispetto nei confronti della nostra società che da anni porta in alto il nome di Castelfidardo in giro per l’Italia".

E’ intervenuto anche il presidente del Castelfidardo, Costantino Sarnari, minacciando il ritiro delle squadre dai campionati. "A Castelfidardo con questa Amministrazione comunale è impossibile fare sport. Non è mia intenzione assolutamente fare polemica con l’Academy o con la Vigor Castelfidardo, ma non trovo rispettoso quanto deciso dall’amministrazione comunale. Chiediamo solo di poter usufruire di un’ora e mezza per le sedute di allenamento al sintetico, ma non all’orario che è stato deciso. Siamo pronti a ritirare le nostre squadre dai rispettivi campionati, o ad agire per vie legali, per far rispettare gli accordi preesistenti".

La Castelfidardo Academy organizza oggi (ore 18:30 presso la sala meeting Garofoli Spa) un incontro di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, insieme alla Fondazione Michele Scarponi. Presente anche Marco Scarponi, segretario generale della Fondazione e fratello del compianto campione filottranese di ciclismo.