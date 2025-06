Castelfidardo, ancora in standby la situazione allenatore

Ancora in standby la situazione allenatore nel Castelfidardo. Idee poco chiare e non può essere altrimenti in casa fidardense visto che il ‘’parto’’ del nuovo mister non è avvenuto neanche ieri. Si rimanda di giorno in giorno, ormai da settimane. Nella lista ci sono sempre i soliti nomi o quasi. Perché voce di ieri i fidardensi avrebbero puntato l’attenzione su un tecnico reduce dall’esperienza nella stagione passata nel girone B di Promozione. In lizza c’è sempre Stefano Cuccù, ex Monturano Campiglione, ma anche il tecnico romano Marco Sansovini. Con entrambi la proprietà fidardense ha avuto contatti, ma ancora non si è concluso niente. Sansovini da attaccante contribuì con i suoi gol a portare il Pescara in A. Professionista per molte stagioni tra C e B da giocatore, mentre da allenatore può vantare varie esperienze in settori giovanili nazionali quali quelli di Pescara, Spal, Pineto e nell’ultima stagione, da novembre, nell’under 17 del Modena. Un paio di esperienze anche con le prime squadre, da collaboratore nel Pescara di mister Gianluca Grassadonia mentre nel 2022 ha guidato l’Ortona nell’Eccellenza abruzzese, ma fu un’esperienza amara con la retrocessione in Promozione dopo il playout. Nella lista erano entrati anche Pino Murgia e Augusto Gentilini.

Poi gli altri nomi che girano da settimane: dalla coppia Sauro Trillini-Gianfranco Zannini a Ruben Dario Bolzan e Maurizio Lauro, ma questi ultimi due sembrano non aver accettato la proposta. Dalla panchina alla scrivania. Ma anche qui nessun ingresso. Sembrano infatti non incrociarsi le strade del Castelfidardo e del procuratore abruzzese Ettore Palantrani che sarebbe salito a Castelfidardo per ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Ci sono stati in queste settimane vari incontri, ma la collaborazione tra la proprietà e il procuratore abruzzese non appare possibile almeno per ora a causa della mancanza di presupposti comuni. Palantrani avrebbe proposto alla proprietà biancoverde vari nomi di mister quali Vagnoni (che però non ha perso tempo sposando subito il progetto del Notaresco), Sansovini, Murgia e Gentilini. Da un consulente a un altro. Nelle ultime ore è stato accostato ai fidardensi anche il consulente marchigiano Matteo Rossetti, in passato vicino alla Fermana.

Nella foto: Sarnari