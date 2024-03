Castelfidardo, antenna di 36 metri vicino alle case: i residenti insorgono

L’arrivo di un’altra antenna sul territorio comunale di Castelfidardo sta facendo alzare la voce di tanti residenti impauriti per le implicazioni che potrebbe avere sulla salute degli abitanti e per l’inevitabile impatto paesaggistico. Un impianto di telefonia mobile alto 36 metri dovrebbe sorgere in un’area tra le vie Kennedy e Togliatti, a pochi metri dalle case, zona che potrebbe essere inclusa nel Piano antenne che il Comune sta predisponendo. I cittadini insorgono quindi, anche quelli di via Kennedy, dopo quelli di via Di Vittorio a Sant’Agostino, altra zona dove dovrebbe sorgere una maxi antenna. Oggi pomeriggio si riunirà la Commissione per la valutazione e la prossima settimana il piano sarà presentato alla cittadinanza prima di approdare in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva, entro il mese. Nella vicina Osimo invece stasera i cittadini si incontrano nuovamente per discutere dell’installazione della maxi antenna di via Tonnini, in zona Sacra Famiglia: il legale del Comune sta già lavorando sul ricorso che sarà presentato al Tar per chiederne la sospensiva, in modo da intavolare nel frattempo nuove trattative con l’azienda telefonica con l’intento di spostare la localizzazione almeno di qualche decina di metri.