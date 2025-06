Castelfidardo: attesa per i movimenti di mercato e il futuro di Giuliodori

Tutto tace in casa Castelfidardo. Ma dovrebbe essere solo questione di giorni e poi dovrebbero iniziare i movimenti. Tutto posticipato sembra per impegni lavorativi dei massimi dirigenti che si dovrebbe incontrare di nuovo entro metà settimana per cercare di pianificare nei minimi dettagli la prossima stagione, la seconda consecutiva in quarta serie, anche se gira voce che si siano visti anche sabato. E poi si dovrà sciogliere il nodo allenatore. Finora c’è stata solo una chiacchierata telefonica e un incontro, ormai otto giorni fa, tra la proprietà e mister Marco Giuliodori, il protagonista indiscusso dell’ascesa dei biancoverdi in queste ultime tre annate. Con tanto di salvezza nella prima stagione in Eccellenza; la promozione l’anno passato dal massimo campionato regionale alla D vincendo prima i playoff regionali e poi quelli nazionali, mentre quest’anno è stato conquistata la salvezza con una giornata di anticipo.

Ma Giuliodori vorrebbe alzare ulteriormente l’asticella. Come dichiarato anche nelle scorse settimane. "Come ho detto al presidente sono una persona cui piacciono le sfide, le emozioni e quindi se ci fosse la possibilità mi piacerebbe alzare l’asticella chiaramente di pari passo con le potenzialità della società". Queste dovrebbero essere state le richieste dell’allenatore filottranese alla proprietà che se vorrà accontentarlo dovrà compiere ulteriori sforzi economici. In primis per trattenere coloro che hanno guidato il Castelfidardo quest’anno alla salvezza. A partire da capitan Gianmarco Fabbri a cui le richieste sembrano non mancare al pari di Matteo Baldini (foto) che sembra essere stato cercato da una big del girone F. Senza dimenticare NIcola Gambini. Non dovrebbero mancare offerte anche a Nanapere visti i quattordici gol realizzati in campionato, all’esordio in D.