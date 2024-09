Castelfidardo avanti in Coppa, vittoria di rigore

7

UNITED RICCIONE

5

(dopo i calci di rigore)

(4-3-3): Elezaj; Morganti, Boccaccini, Imbriola, Fabbri; Trebotic (13’ st Guella), Miotto (45’ st Graciotti Lu.), Costanzi; Cotugno (5’ st Carano), Nanapere, Braconi (33’ st Ausili). In panchina: Eyad, Castorina, Garbattini, Caprari, Graciotti Lo. All. Giuliodori.

UNITED RICCIONE (3-4-3): Kiri; Pericolini, Sartori, Rossi; Cozzari (21’ st Likaxhiu), Ricozzi (21’ st D’Angelo), Diambo, Napolitano (45’ st Sollaku); Gaffuri, Bontempi (33’ st Mezzasoma), Ortolini. In panchina Bulgarelli, Fontana, Vacca, Madonna, Antichi. All. Beoni.

Arbitro: Marco Mammoli di Perugia (assistenti Alessio Proietti e Mario Nika di Terni).

Reti: 16’ pt Boccaccini, 23’ pt Cotugno, 43’ pt e 47’ pt Ortolini

Note - Sequenza rigori: Fabbri (gol), Ortolini (gol), Boccaccini (gol), Likaxhiu (gol), Nanapere (gol), Diambo (gol), Graciotti Lu. (gol), D’Angelo (parato), Guella (gol). Ammoniti Cozzari e Morganti.

Buona la prima per il Castelfidardo che prosegue il suo cammino nella Coppa Italia di serie D. Domenica salirà sul campo del San Marino grazie alla vittoria ai rigori di ieri contro lo United Riccione nel turno preliminare. Il pubblico risponde bene per la prima ufficiale della neopromossa squadra fidardense in quarta serie. Oltre cinquecento gli spettatori presenti sulle tribune del Mancini per applaudire un Castelfidardo che si presenta senza Fossi, Baldini e Pierantozzi. Neanche lo United Riccione è al completo (fuori Mariani, ex Atletico Ascoli).

Il primo squillo è da parte degli ospiti, al 2’, con Bontempi che si libera ma la sua conclusione a giro non trova lo specchio della porta. Risponde all’ottavo il Castelfidardo: Nanapere, ben servito da Fabbri, non riesce però di testa a inquadrare lo specchio di porta. Al 15’ bello scambio Braconi-Nanapere con quest’ultimo che si fa ipnotizzare da Kiri. Il vantaggio dei locali è nell’aria e infatti non tarda ad arrivare. Sul corner successivo Boccaccini svetta più in alto di tutti e trova l’inzuccata per l’uno a zero. Il raddoppio arriva dopo una manciata di minuti per un erroraccio del portiere Kiri che rinvia corto sui piedi di Cotugno che non fallisce il gol del raddoppio. Lo United però c’è e lo fa notare nel finale del primo tempo con uno-due nel giro di quattro minuti. Ortolini, autore di una doppietta, prima riapre la sfida sfruttando un rimpallo e poi a tu per tu con Elezaj lo fulmina per il 2-2 che chiude un primo tempo ricco di emozioni. Nella ripresa a fare la differenza è soprattutto il grande caldo. Non mancano i cambi, non ci sono invece i gol (a parte una rete annullata per un presunto fuorigioco a Lucio Graciotti) e le occasioni della prima parte di gara. Si va alla lotteria dei rigori dove il Castelfidardo non sbaglia niente: fa cinque su cinque dal dischetto con Elezaj che ipnotizza D’Angelo e regala ai suoi il passaggio del turno. Così i fidardensi volano al primo turno di Coppa Italia di serie D contro il San Marino.