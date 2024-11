Castelfidardo, Baleani saluta tutti: "Lascio anche per divergenze interne"

Come un fulmine a ciel sereno le dimissioni da presidente del Castelfidardo di Franco Baleani? Non proprio. Perché qualcosa che non filava liscio in dirigenza si era intuito dopo la partita di Coppa Italia contro la Civitanovese, il 6 novembre, nell’intervista rilasciata sui canali social ufficiali della società fidardense dal socio di maggioranza del Castelfidardo, Massimiliano Marchegiani. "Le problematiche e il lavoro da fare non mancano e ci sono da chiarire tanti aspetti. Ci incontreremo per cercare di chiarirli. Vedremo quello che può succedere da qui a dieci, venti giorni" aveva chiosato Marchegiani davanti ai microfoni della società. Dopo quindici giorni ecco la prima novità.

Baleani che saluta tutti, anche se ancora la società non ha ufficializzato le dimissioni. Ma è lo stesso Baleani a confermarle. "Ho rassegnato le dimissioni da presidente nella giornata di giovedì principalmente per motivi personali, ma anche per opinioni divergenti in dirigenza - spiega l’ormai ex presidente del Castelfidardo -. Ho lasciato il Castelfidardo dopo aver festeggiato quest’estate il ritorno in D, poi sono tornato alla presidenza a settembre dopo le dimissioni di Varoli e ora lascio una squadra in piena corsa per la salvezza". E a proposito della squadra attuale e di mister Giuliodori. "E’ una formazione ben attrezzata, costruita bene e allenata da un bravo mister. Tutti ci ricordiamo di quello che hanno fatto l’anno scorso l’allenatore con i ragazzi". Quella promozione in D a cui non credeva quasi nessuno a inizio stagione e che invece è arrivata con una seconda parte di campionato e con dei playoff, regionali e nazionali, da applausi. E buona parte della squadra è rimasta quest’anno.

"Auguro a chi prenderà il mio posto le migliori fortune. Continuerò se serve a dare una mano come sponsor". Quindi Baleani (da sessanta anni dirigente del calcio fidardense) ha lasciato la presidenza della società fidardense, ma anche il consiglio direttivo composto - dopo le dimissioni di Varoli da primo dirigente a settembre - anche da Fausto Pigini (vicepresidente) e Massimiliano Marchegiani. E adesso che ne sarà del Castelfidardo? Che Marchegiani, già socio di maggioranza, rilevi tutta la società? E chi sarà il nuovo presidente? Anche nel tardo pomeriggio di ieri sembra esserci stato un incontro tra i dirigenti. In attesa domani Baleani non sarà allo stadio per il match interno contro la Forsempronese.

"Domenica non andrò allo stadio, come non sono andato a L’Aquila domenica. L’ultima partita che ho visto allo stadio è stata quella contro il Notaresco, in casa". Intanto ieri la squadra si è allenata (tutti a disposizione di mister Giuliodori) e questa mattina la formazione svolgerà la consueta rifinitura.