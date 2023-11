Castelfidardo, bilancio preventivo con tanti nodi. Pesano gli aumenti delle spese, l’Imu è più "salata"

"E’ un bilancio stilato in un momento storico difficile tra aumenti generalizzati dei costi energetici e un aggravamento della situazione sociale sostanziato dal sensibile aumento dei casi di disabilità e richieste di aiuto economico", afferma l’assessore Sergio Foria commentando la previsione di bilancio. Sono tante le voci, dall’assistenza scolastica a quella domiciliare, con un aumento delle risorse dai 350mila a oltre 500mila euro, al servizio mensa con un costo aumentato di 60mila euro, per il quale è stata ampliata la fascia di riduzione alla quasi totalità delle famiglie e introdotta l’esenzione, l’aumento delle risorse per la scuola materna Sant’Anna con una maggiorazione di 15mila euro e il trasporto scolastico aumentato di circa 50mila euro. L’incremento più rilevante sarà garantito dall’aumento dell’Imu. Spicca l’aumento delle spese energetiche. A partire dai 19 milioni di euro già ottenuti se ne aggiungono 2,9 assegnati dal Ministero per le infrastrutture di concerto con il Mibact per il completamento del convento San Agostino. Sono in corso i lavori del secondo lotto della scuola media, sono stati aggiudicati i lavori di tutte le restanti opere. Iniziata la ricostruzione dell’asilo di via XXV Aprile, la conversione dell’ex scuola Crocette a sede della farmacia, proseguono i lavori per il Polo della sicurezza.