Castelfidardo, c’è la Sammaurese. Tutte e due già fuori dalla Coppa

Accomunate dallo stesso destino (eliminazione in Coppa Italia al primo turno) e non solo. Domenica si presenteranno così al via del campionato Castelfidardo e Sammaurese. Si troveranno di fronte al Mancini per l’esordio in un torneo di D che si preannuncia tosto, un girone F forse più complicato di quello della stagione scorsa. Per le due è stata quasi una toccata e fuga in Coppa. Poi stop. Per il Castelfidardo semaforo rosso alla prima ufficiale, ad Ancona, beffato nel primo tempo da un autogol di Massa che ha infilato il compagno Osama. Giornata da dimenticare anche per i romagnoli a Foligno, in una gara senza storia come ha commentato l’allenatore della Sammaurese Antonino Asta. Duro il tecnico dei romagnoli che avverte i suoi che di gare difficili ce ne saranno tante "e se saremo questi allora sarà difficile salvarsi. Dobbiamo rimboccarci le maniche, abbiamo fatto bene la fase di non possesso, ma dovremo avere più più personalità".

Quel coraggio che ha chiesto domenica sera alla squadra fidardense anche mister Stefano Cuccu, un altro punto in comune, che al Del Conero non ha visto quelle qualità tecniche che nota in allenamento. La Sammaurese, come il Castelfidardo, è intervenuta negli ultimi giorni sul mercato mettendo sotto contratto Alessandro Brancato, attaccante classe 2004, che ha vissuto esperienze con le maglie del Foggia, dell’Olbia e dell’Imperia, Santino Tombesi, anche lui attaccante ma classe 2007, e Matteo Venturozzo, difensore, come Tombesi del 2007. Una Sammaurese a cui comunque non manca giocatori di qualità in avanti come Lucatti e Casolla, quest’ultimo ex bomber del Fossombrone e capocannoniere la scorsa stagione proprio del girone F con 15 reti assieme a Martiniello (Ancona), Banegas (L’Aquila) ed Eusepi (Sambenedettese). Senza dimenticare a centrocampo Nisi, Bertani e in difesa Dall’Osso oltre al portiere Pazzini. Fuori per infortunio Zammarchi e Amadori. I fidardensi la scorsa settimana hanno ufficializzato ben sei arrivi (Fallisi, Clerici, Amato, Locanto, Palumbo e Bartoli) a fronte di una partenza (Pecchia) e chissà che in questi giorni non ci saranno altri annunci? In attesa ieri la squadra ha ripreso gli allenamenti per preparare al meglio in debutto in campionato davanti al proprio pubblico.