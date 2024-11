Castelfidardo, c’è l’intesa. La società assicura il futuro

Poco più di tre righe di comunicato per riassumere la riunione del consiglio di amministrazione di giovedì nella sede del Castelfidardo.

"La società Gsd Castelfidardo comunica che, di intesa tra tutte la parti, al termine della riunione di ieri (giovedì, ndr) è stato trovato un accordo per garantire la continuità di tutti gli impegni presi da qui fino alla fine della stagione. Tale accordo verrà comunicato nella giornata di lunedì".

Dalle poche parole sembra che le nuvole che da settimane imperversano dalle parti della stadio Mancini si stiano dissipando anche se bisognerà aspettare l’inizio della prossima settimana per conoscere gli accordi presi giovedì. Che il socio di maggioranza, Marchegiani, si faccia da parte e ritornino in società i dirigenti storici (Sarnari, Pigini e Baleani)?

In attesa, a uscire vittoriosa per ora è solo la squadra del Castelfidardo reduce da un novembre alquanto prolifico di risultati. Due vittorie in Coppa Italia con tanto di conquista degli ottavi di finale della competizione riservata alle squadre di D e tre vittorie in campionato. Un solo passo falso, a L’Aquila, con i fidardensi beffati di misura. Il Castelfidardo sembra aver preso le misure alla categoria, dopo aver pagato lo scotto della neopromossa.

Ora la formazione di mister Marco Giuliodori vince e si diverte, di gruppo. Un mix di esperienza e gioventù.

L’allenatore può fare affidamento anche su coloro che hanno trovato finora meno spazio come dimostrato in mezzo alla settimana con la vittoria in Coppa. "Chiunque gioca sappiamo quello che dobbiamo fare e cerchiamo sempre di interpretarlo al meglio. Lo abbiamo dimostrato anche mercoledì contro una bella squadra come la Vigor’’ ha detto Caprari che ha realizzato mercoledì il gol decisivo per il passaggio del turno.

Biglietti. Per la trasferta di domani sul campo del Roma City l’acquisto dei biglietti riservati agli ospiti potrà essere effettuato esclusivamente on line tramite il sito GO2 oppure utilizzando il seguente link entro le ore 20 questa sera: https://go2.it/evento/roma-city-fc-vs-castelfidardo/8108 Il prezzo è di € 10 escluso il costo di prevendita che verrà applicato dal rivenditore al momento dell’acquisto. Domani, giorno della gara, i botteghini resteranno chiusi.