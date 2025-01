Castelfidardo centra la seconda vittoria di fila. Doppietta Caprari, in mezzo s’infila Nanapere

ISERNIA: Elezaj, Costanzi (44’ st Fossi), Fabbri, Gambini, Imbriola, Morganti, Baldini (35’ st Ausili), Miotto (47’ st Romagnoli), Caprari (27’ st Carano), Cotugno (39’ st Madonna), Nanapere. Panchina: Munari, Garbattini, Dovhanyk, Gioacchini. All. Giuliodori.

CITTA’ DI ISERNIA S.LEUCIO: Draghi, Pecoraro, Pettorossi (1’ st Bainotto), Baba, Romat, G+imenez (35’ st Rinella), Ercolano (20’ st Del Bianco), Antinucci (27’ st D’Angelo), Ouattara, Cascio, Miola (8’ st Jirillo). Panchina: Cocchiarella, Franzese, Arzura, Scarselli. All. Farrocco.

Arbitro: De Paolis di Cassino.

Reti: 16’ pt e 6’ st Caprari, 38’ pt Nanapere.

Note: ammoniti Morganti, Imbriola, Baba. Spettatori 450 circa.

Il Castelfidardo non si ferma più. Vince la seconda partita di fila, rifilando tre gol all’Isernia. Pronostico rispettato per la formazione di Giuliodori contro un Isernia che patisce la sesta sconfitta consecutiva. I fidardensi invece trovano le conferme che cercavano dopo la bella vittoria in casa della Vigor Senigallia. Due gol al Bianchelli, tre gol ieri nella prima del nuovo anno al Mancini. I biancoverdi confermano l’ambizione di tallonare il treno playoff grazie a una formazione che nelle 19 giornate finora disputate ha saputo regalare ai tifosi più di una sorpresa.

E’ l’Isernia a iniziare meglio con Ercolano che sciupa una buona occasione. Dall’altra parte Caprari, autore alla fine di una doppietta, è il primo a farsi vedere. Il giovane attaccante dei fidardensi spreca una buona occasione, ma gli ci vogliono pochi minuti per farsi perdonare. Appena passato il quarto d’ora Caprari porta in vantaggio il Castelfidardo grazie all’assist di Nanapere che al 16’ recupera in area il pallone appena perso dal compagno e glielo serve alla perfezione per il vantaggio biancoverde.

Il raddoppio potrebbe siglarlo Baldini, ma Draghi c’è. Morale alle stelle nel Castelfidardo che ci prova ancora con Gambini. Dall’altra parte Ercolano prova a dare una scossa alla sua squadra senza esito. Per l’Isernia il nuovo arrivato Ouattara ha una buona chance, ma la spreca calciando alto (37’).

Nanapere, invece, a segno per la quarta giornata di fila, non sbaglia un minuto dopo da posizione defilata su servizio di Baldini.

La ripresa si apre poi come era terminato il primo tempo, con il Castelfidardo protagonista segnando il tris con Caprari che finalizza con il secondo gol personale un’azione iniziata da capitan Fabbri.

L’Isernia cerca, invano, almeno un gol: ci provano prima Gimenez, poi nel finale Bainotto che pochi minuti dal triplice fischio costringe Eleazaj all’unico tuffo di tutta la partita.