Castelfidardo, condotta danneggiata a monte in via Rossini

Proseguiranno ancora i lavori al tratto di fognatura di via Rossini a Castelfidardo. I risultati della videoispezione effettuata dall’Apm, l’azienda che gestisce in città il servizio idrico integrato intervenuta per competenza, hanno evidenziato che la condotta risulta danneggiata anche a monte dei lavori in corso e di conseguenza deve essere ricostruito un segmento più ampio con tempistiche da definirsi. Una circostanza questa che ha reso necessario il mantenimento del cantiere e la modifica della viabilità come già predisposta. Dalle vie Matteotti-Donizetti è comunque consentito il passaggio fino al piazzale Vito Pardo ex Hotel Parco e dunque l’accesso sia alle attività commerciali che al cimitero storico. La deviazione è in vigore solo negli orari in cui opera il personale dell’Apm mentre nei fine settimana e giorni festivi il traffico può scorrere regolarmente.