Castelfidardo, cresce la popolazione. Lo scorso anno solo 108 nati

Secondo i dati del servizio anagrafe, la città ha chiuso il 2023 con 18mila e 584 abitanti, un lieve aumento di 125 unità rispetto al 31 dicembre 2022 da confermarsi con il ricalcolo ufficiale che l’Istat effettuerà a fine marzo. Variazioni demografiche in linea con gli anni passati e con il trend nazionale quindi quelli della città della fisarmonica. Rimane sempre più numerosa la popolazione femminile (9.454) di quella maschile (9.130) e si mantiene ampia la forbice tra le nuove vite (58 maschi e 50 femmine) e quelle che lo lasciano: 183 i decessi anagraficamente registrati, di cui 82 uomini e 101 donne. Prevale inoltre il flusso emigratorio in uscita su quello in entrata, tradotto in una differenza negativa di 64 unità. Stabile la percentuale di stranieri, che rappresentano il sette per cento circa della popolazione con prevalenza di etnia rumena, albanese e marocchina. In termini di fasce di età, gli spicchi più significativi sono concentrati tra i 45 e 64 anni (5.720 persone pari al 31 per cento circa della popolazione) e fra gli over 65 (4.174, cioè il 22,5). A seguire coloro che hanno tra i 30 e i 44 anni (3.241), quelli tra i 15 e i 29 (2.868) e gli under 14 (2.381). Sono poi 200 gli anziani di età superiore ai 90 anni a fronte di un solo centenario che ha raggiunto i 104 anni di età.