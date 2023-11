Castelfidardo, don Giuseppe Ricotti accolto da parroco alla Collegiata

A un mese di distanza dalla scomparsa di don Bruno Bottaluscio, parroco della chiesa centrale Collegiata di Castelfidardo, l’arcivescovo monsignor Angelo Spina, Arcivescovo Metropolita di Ancona-Osimo, ha firmato il decreto di nomina di don Giuseppe Ricotti, accolto in parrocchia il giorno di Ognissanti. "Benvenuto don Giuseppe. Hai accolto tutti con un abbraccio ancor prima di parlare ed è già chiaro che saprai farti carico della tua nuova comunità parrocchiale con forza e umiltà – ha detto il sindaco Roberto Ascani alla cerimonia -. Siamo una città ferita e sofferente ma non disperata proprio grazie al patrimonio di fede e carità che ha lasciato don Bruno. Grazie per il tuo secondo sì a Castelfidardo e l’entusiasmo di una chiesa strapiena nella festa dei Santi confermano la gratitudine e la vicinanza che ti vogliamo donare. Il mio augurio è che il tuo ministero sia ricco di benedizioni, guida spirituale e ispirazione per tutti coloro che verranno a te in cerca di aiuto e conforto". Per don Giuseppe si tratta di un ritorno nella parrocchia di Castelfidardo perché, dopo essere stato ordinato sacerdote, è stato nominato viceparroco della parrocchia Collegiata, dove trovò come parroco proprio don Bruno.