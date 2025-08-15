Castelfidardo, due criticità per il primo cittadino:: "Scelte difficili per il Pif, i fondi regionali non arrivano. La copertura dell’impianto di Crocette è da rifare"

"In questi giorni purtroppo sono arrivate alcune notizie che speravo di non avere". E’ il grido d’allarme lanciato dal sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani che poi ha svelato, sui social, che la preoccupazione si incanala su due fronti: "La copertura dell’impianto sportivo di Crocette non potrà essere riparata quindi saremo costretti ad intervenire su tutto il telo esterno con costi che si aggireranno intorno 60mila euro. A questo andrà aggiunto anche il costo del trasporto scolastico per portare i bambini in altra struttura e il disagio enorme per le società sportive che dovranno riprogrammare gli allenamenti. Bisognerà attendere almeno due mesi e dovremmo trovare queste risorse con un ulteriore sacrificio in tempi rapidissimi". E poi il caso del Pif, non ancora del tutto svelato: "Riguardo al Premio internazionale di fisarmonica i contributi previsti in ambito regionale non sono a oggi disponibili e non lo saranno entro l’inizio del Concorso. Il bando dedicato agli eventi culturali non è ancora stato pubblicato rendendo di fatto impossibile avere le risorse in tempo per settembre, così come il finanziamento della legge regionale sulla fisarmonica potrà essere erogato solo dopo la formazione della nuova giunta regionale. Questo mi costringerà a prendere delle scelte importanti che farò a malincuore ma con grande senso di responsabilità".