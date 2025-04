Castelfidardo e FC Roma City pareggiano: un punto verso la salvezza

0

FC ROMA CITY

0

: Elezaj, Morganti, Fabbri, Gambini, Imbriola, Vecchio, Baldini, Miotto (39’ st Carano), Caprari (32’ st Ausili), Cotugno (18’ st Madonna), Nanapere. All. Giuliodori.

FC ROMA CITY: Salvati, Alari, Trasciani, Marchi, Spina, Bonello (39’ st Ofoma), Battistoni (25’ st Giorgini), Gelonese, Meola (15’ st Hernandez), Icardi, Costa (10’ st Omohonria). All. Boccolini.

Arbitro: Sarcina di Barletta.

Note: ammoniti Costa e Gelonese. Spettatori 350 circa.

Un punto che accontenta più il Castelfidardo che a piccolo passi avvicina la salvezza in D. Secondo pareggio consecutivo senza reti per la formazione di Giuliodori che impatta al Mancini contro Fc Roma City, in una partita con in palio importanti punti salvezza.

Mister Giuliodori, vista la squalifica di Braconi, si affida in attacco al duo Nanapere-Caprari, Il Castelfidardo inizia meglio con Baldini e Miotto, ma senza creare veri pericoli. Al 22’ è Cotugno a rendersi pericoloso. Il numero 10 di casa tenta un tiro a giro, ma trova ben piazzata la difesa laziale. Il primo tiro ospite arriva al 24’ da un calcio di punizione di Icardi dalla lunga distanza, la sfera finisce alta.

E’ l’ultimo sussulto di un primo tempo privo di grandi emozioni, con i padroni di casa in totale gestione del match, senza però creare veri pericoli per la porta di Salvati. Laziali privi di idee e senza un’idea di gioco per impensierire la difesa di casa. Il secondo tempo si apre come il primo, con il Castelfidardo a provarci con più insistenza.

E’ Caprari da buona posizione a sfiorare il palo anche grazie a una deviazione. Nell’angolo successivo è Vecchio ad anticipare tutti ma la sfera finisce a lato. Mister Boccolini mette forze fresche in attacco con Omohonria, ma è ancora Castelfidardo quasi al quarto d’ora con Cotugno a tentare la via del gol, ma il suo tiro dalla lunga distanza non impensierisce Salvati che blocca.

Al 21’ bell’azione tutta di prima della squadra di mister Giuliodori, con Morganti che da buona posizione tira alto. La prima vera azione degli ospiti arriva al 23’ con Icardi, insidioso il suo sinistro con Elezaj pronto a deviare in angolo. Serie di sostituzioni per entrambe le squadre, con Boccolini che tenta il tutto per tutto. Nel finale è Ofoma che si libera dentro l’area di rigore, tiro centrale, Elezaj para in due tempi. In pieno recupero clamorosa occasione per Nanapere, si libera di due difensori ma sul più bello si fa anticipare davanti alla porta e poi Ausili da pochi passi, in scivolata, calcia fuori.