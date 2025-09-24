Castelfidardo e la battaglia, busto dedicato al conte Ernesto Garulli

Se Castelfidardo può vantare un Monumento di alta riconoscenza nazionale nell’omonimo Parco ed è simbolo del Risorgimento, tanto che il bozzetto occupa a sua volta un posto di rilievo al Vittoriano di Roma, lo deve al Conte Ernesto Garulli. Il nobiluomo, fervido patriota appassionato d’arte, storia e cultura, partecipava in città alle commemorazioni della Battaglia del 1860 che riteneva però dimesse e inadeguate. Nell’ambito del raduno Regionale delle Associazioni combattentistiche e d’Arma e delle celebrazioni del 165esimo anniversario della Battaglia, è stato inaugurato il busto bronzeo dedicato al conte Garulli, primo tassello del secondo anello del parco scultoreo che circonda il Monumento, in attuazione del progetto promosso dall’Anc. "Garulli è stata una figura cardine per la tutela della memoria storica - ha sottolineato il coordinatore provinciale Anc Tiziano Franco -. L’impegno esemplare del compianto presidente Francesco Magi affinché si concretizzasse questo percorso di onore ai caduti". Il sindaco Roberto Ascani in cima all’elenco dei ringraziamenti ha espresso quello all’associazione Tracce di Ottocento che ha finanziato la fusione del busto realizzato dal modellista Renzo Romagnoli con la tecnica della cera persa.