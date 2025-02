Castelfidardo e Numana, via ai lavori per la rotatoria sulle statali 16 e 23

È partito il cantiere per la nuova rotatoria tra le statali 16 e 23, un’opera fondamentale per la sicurezza tra Castelfidardo e Numana, già teatro di numerosi incidenti. "Basta incidenti. Quell’incrocio pericoloso, teatro di troppi incidenti, sarà presto un ricordo grazie a questa infrastruttura – dice il consigliere regionale Mirko Bilò -. E’ frutto di un lavoro di squadra: per questo ringrazio l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Viabilità Francesco Baldelli e l’Anas per aver reso possibile questo importante intervento da 950mila euro. Insieme per una Castelfidardo più sicura: continuiamo a lavorare per migliorare la viabilità del nostro territorio". I lavori per la maxi rotatoria saranno imponenti e implicheranno modifiche alla viabilità opportunamente segnalate.