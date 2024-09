Castelfidardo, è tempo di Rocville: musica, street food e divertimento

Un evento sotto il segno della luna, uno spettacolo di dieci ore aperto a tutti con un fine nobile e numeri da capogiro. Conto alla rovescia per Rocville, che torna stasera a offrire un esplosivo condensato di musica, street food & fun a cura del circolo San Rocchetto. Dalle 17 fino a tarda notte l’area di via Verdi si trasformerà in un villaggio allestito con un palco dove si alterneranno una molteplicità di ospiti e dj di fama nazionale coordinati dal direttore artistico Nicola Pigini: 120 i volontari all’opera, 11 gli artisti che faranno ballare e divertire, 13 i food truck e 24 i punti di erogazione bevande, 12 le casse posizionate all’ingresso e all’interno del villaggio che resteranno aperte durante tutta la manifestazione per una gestione degli incassi con i token. Il programma prevede che dalle 17 alle 2 si possa mangiare nelle aree street food organizzate con tantissimi truck food (posti a sedere limitati) oppure fare un picnic sull’erba in tipico stile Rocville per poi ascoltare e ballare con Federico Scavo, Giordano Mazzocchi, Notti Indie, Elion, Carletto Life, Dj Silvio, Freski, Francesco Luv, Gianmaria Ascani, Ale Conti, Nicola Pigini e tante altre sorprese con la partecipazione straordinaria di The Brands. Il ricavato sarà devoluto a La Ragnatela onlus e al Gruppo Raoul Follereau.