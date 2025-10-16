Castelfidardo, ecco i rinforzi: ora non ci sono più alibi

I rinforzi promessi dalla dirigenza fidardense a mister Francesco Monaco stanno iniziando ad arrivare. Di ieri la comunicazione ufficiale dell’ingaggio di Valentino Domenico, esterno sinistro che può ricoprire tutta la fascia, classe 2004, cresciuto nelle giovanili del Benevento, ma che ha avuto già esperienze nelle Marche con l’Atletico Ascoli. Con i bianconeri ha disputato in D 25 partite nella stagione 2023-24, poi 13 presenze con il Casarano, sempre in quarta serie, e da gennaio di quest’anno il ritorno all’Atletico Ascoli, con 14 presenze.

Il giocatore napoletano – che può vantare in D oltre una cinquantina di presenze – ha iniziato invece l’attuale stagione con la Vibonese, sempre in D. Ora l’approdo nelle Marche, alla corte di mister Monaco. Non dovrebbe essere il solo acquisto della società fidardense, visto che dovrebbe arrivare anche un portiere, oltre a volti nuovi anche in difesa e a centrocampo. Sembra sistemato invece il reparto d’attacco con Morais e Kari oltre a Traini, quest’ultimo a segno domenica contro l’Atletico Ascoli, e ai giovani Zanutel e Abagnale.

Intanto per la trasferta di domenica a San Marino il tecnico dei fidardensi non potrà contare su Stragapede, che sconterà la seconda delle tre giornate di squalifica dopo l’espulsione di Termoli. In forse anche Mataloni che nelle ultime partite ha iniziato sempre dalla panchina, sofferente ancora per un problema muscolare, e anche il portiere Osama, non ancora in perfette condizioni fisiche. Ha lasciato il gruppo invece il difensore Massa, la prima uscita per ora ufficiale di questo mercato in corsa della società fidardense. "Badare al sodo e poco all’estetica", è il diktat di mister Francesco Monaco (in foto), che ha iniziato martedì il lavoro sul campo, ma anche nella testa dei giocatori. Sarà fondamentale per il Castelfidardo ottenere un risultato positivo domenica a San Marino, considerato che si tratterà di uno scontro diretto, guardando la classifica attuale. Il San Marino è reduce dal pareggio in trasferta sul campo dell’UniPomezia, e occupa il penultimo posto, con quattro punti, in compagnia di Recanatese e Sammaurese, solo tre in più del Castelfidardo. Sul Titano quindi la formazione fidardense dovrà osare per cercare di voltare pagina, dopo un inizio stagione in salita, con un solo punto raccolto nelle prime sette giornate di campionato e l’eliminazione nel primo turno di Coppa Italia.