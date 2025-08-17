Castelfidardo, ecco l’attaccante Angelo Traini. Mister Cuccù critico per la sconfitta con la Jesina

Si attendeva l’ufficializzazione da tempo è arrivata il giorno dopo Ferragosto. Angelo Traini è un nuovo giocatore del Castelfidardo. La dirigenza lo descrive come un "giovane promettente e con delle ottime potenzialità". Attaccante classe 2004, cresciuto nelle giovanili dell’Atletico Ascoli, per poi passare alla Samb, si è messo in mostra nella società ascolana prima in Eccellenza e poi in D dove ha totalizzato 49 presenze e 6 reti. Con i bianconeri è rimasto fino a metà della scorsa stagione, per poi approdare al Termoli, sempre in D. Un elemento di prospettiva che va a rinforzare la rosa di mister Stefano Cuccù. Un rinforzo in più per un Castelfiardo che ha trascorso il Ferragosto con il broncio vista la prima sconfitta stagionale, seppur in amichevole. Giovedì al Mancini ha vinto la Jesina per 2-3 e pensare che era stato il Castelfidardo a mettere il muso avanti dopo pochi giri di lancette per Morais. Poi forse un calo di tensione e la reazione dei leoncelli hanno permesso agli jesini di mettere la freccia.

Mister Stefano Cuccù non può essere contento, "perché non abbiamo messo la determinazione giusta. Siamo stati troppo leggeri e non abbiamo corso quanto dovevamo. Abbiamo concesso molte palle gol, ne abbiamo avute anche noi, però diciamo che dobbiamo essere molto più quadrati". A parziale giustificazione della prestazione non proprio brillante alcune assenze anche importanti come quelle in difesa di Massa, Locanto e Fallisi. In attacco Cilenti è rimasto a guardare la sfida dalla panchina. Ma Cuccù non cerca giustificazioni. "Nonostante ci mancassero tre difensori di ruolo, la squadra deve essere molto più ordinata, organizzata e determinata quindi c’è tanto lavoro da fare". Ora la pausa per Ferragosto, poi si riprenderà la preparazione e sarà una settimana che porterà la squadra ad affrontare l’ultima amichevole stagionale. Sempre casalinga, sabato, contro la Castelfrettese, squadra neopromossa in Promozione.

Intanto la settimana che si apre domani sarà quasi sicuramente decisiva per le sorti della società, con il probabile passaggio di consegne (totale o parziale?), a un gruppo romano capeggiato dall’imprenditore Cristiano Filippi che vorrebbe investire per un progetto pluriennale portando dirigenti e giocatori di sua fiducia. Insomma se dovesse esserci il cambio di proprietà potrebbe essere una rivoluzione totale a Castelfidardo.