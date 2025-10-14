Castelfidardo, ecco mister Monaco per sostituire Cuccù

Le voci che si rincorrevano da giorni hanno trovato conferma. Francesco Monaco è il nuovo allenatore del Castelfidardo. Ieri mattina è stato raggiunto l’accordo con il tecnico pugliese, classe 1960, nel tardo pomeriggio di ieri poi il comunicato della società fidardense. Sarà Monaco a prendere il posto di Stefano Cuccù, quest’ultimo sollevato dall’incarico dopo la sfida casalinga persa dai fidardensi 1-6 contro l’Atletico Ascoli. In una domenica nera per il Castelfidardo. I sei gol subiti due giorni fa contro i bianconeri hanno fatto traboccare il vaso con l’esonero di Cuccù che ha pagato per colpe non totalmente sue questo inizio stagione da mani nei capelli. Anche se la situazione in casa Castelfidardo non era tranquilla neanche prima di domenica, perché oltre che la panchina traballante si vocifera delle probabili dimissioni da presidente di Costantino Sarnari anche se domenica era regolarmente in tribuna. In quel Mancini dove si è fatta sentire anche la tifoseria fidardense che già nel primo tempo ha perso la pazienza iniziando a contestare la dirigenza e continuando anche a fine partita e poi sui social. Adesso si apre un nuovo capitolo. Oggi Monaco dirigerà il primo allenamento. "Un profilo di alta esperienza, arriva per dare una scossa all’avvio della stagione fidardense" fanno sapere dalla dirigenza.

In effetti Monaco ha un passato brillante da calciatore, tra i protagonisti della Lucchese a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, e poi da allenatore nei primi anni 2000 collezionando anche diversi risultati di prestigio: sia a livello giovanile, alla guida della Primavera dell’Ascoli, sia con le prime squadre tra Lega Pro e D, con la promozione anche in B con l’Ancona nella stagione 2007-2008 e in Lega Pro con Carrarese (2010-2011) e Lucchese (2019-2020). Cogliendo poi salvezze sempre in Lega Pro, con Pro Sesto e Prato, da subentrato.

Missione salvezza a cui è chiamato Monaco a Castelfidardo. Non avrà come vice Massimo Loviso (si sono separate anche le strade con l’ex centrocampista di Bologna e Torino, vice di Cuccù), visto che Monaco porterà il proprio vice. Non dovrebbe cambiare il preparatore atletico, Lorenzo Paci, confermato di sicuro invece il preparatore dei portieri Sergio Zitti, ormai un ‘senatore’ nella squadra fidardense. Anche in squadra non mancheranno uscite ed entrate. La prima giusto ieri la separazione dal difensore Francesco Massa che ha salutato Castelfidardo.