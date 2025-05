Castelfidardo festeggia la permanenza in D, Fermana chiude con una sconfitta

Sorrisi ed emozioni a fine partita in casa fidardense dopo un campionato emozionante culminato con la permanenza in D e con tanto di ottavo finale. "Un percorso straordinario - ammette l’allenatore dei fidardensi, Marco Giuliodori -. C’è anche un po’ di emozione, perché sappiamo benissimo da dove siamo partiti, un percorso lungo tre anni, difficile, ma pieno di soddisfazioni e le cose quando sono difficili e poi riesce a ottenerli c’è una soddisfazione maggiore e il ringraziamento in primis va alla società, ai giocatori, ai tifosi". Che ieri hanno applaudito un Castelfidardo che voleva chiudere bene in casa e ci è riuscito. Altra sconfitta, l’ennesima, per la Fermana. "Speravamo in un finale diverso - le parole dell’allenatore dei gialloblu, Mirko Savini -. Non ci siamo riusciti in una partita giocata a ritmi abbastanza bassi, un po’ per il caldo, un po’ perché è l’ultima di campionato, decisa da un episodio, forse c’era fallo. Ma al netto di questo ci dispiace perché volevamo chiudere in maniera diversa. Mi auguro per Fermo e per i suoi tifosi che la Fermana torni presto nelle categorie categorie che merita".