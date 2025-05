Castelfidardo festeggia la salvezza con una vittoria storica ad Ancona

Riposo meritato nel giorno della festa dei lavoratori, ma ieri pomeriggio in casa Castelfidardo c’è stata la ripresa dei lavori. In un clima sereno e di festa. Non può essere altrimenti dopo la trionfale partita di domenica ad Ancona con tanto di salvezza in quarta serie conquistata con un turno di anticipo. Un 0-4 al del Conero "che sinceramente non me l’aspettavo, anche se siamo andati ad Ancona concentrati e consapevoli di affrontare una partita tosta in quanto loro si stanno giocando un posto nei playoff" le parole del centrocampista Matteo Baldini. In campo però si è visto solo il Castelfidardo. Tre gol nel primo tempo oltre a due legni colpiti sempre nella prima frazione, un’altra realizzazione nella ripresa. Il terzo gol proprio di Baldini in pieno recupero nella prima frazione.

"Quest’anno sono arrivato a 3 gol e 6 assist. La dedica? Questa vittoria la vorrei dedicare alle persone che hanno sempre creduto in me: la mia famiglia e la mia ragazza, i miei amici. Per la salvezza raggiunta bisogna fare i complimenti a tutta la squadra che ha lottato dal primo giorno, al mister, compreso tutto lo staff che ci ha accompagnato in tutta la stagione e infine un plauso speciale ai tifosi che ci sono sempre stati accanto e supportato sempre". Non è stata la prima volta di Baldini al Del Conero. "In passato ci avevo giocato con il Marina in Eccellenza". Ma domenica è stata una giornata particolare. Vittoria storica con quattro gol segnati all’Ancona che non capita tutte le stagioni e salvezza messa in cassaforte. "Sicuramente dopo il pesante ko di Avezzano, complice qualche risultato in concomitanza negativo, ci si era complicata un po’ la situazione. Ma nonostante la sconfitta, la prestazione di Avezzano non è stata per niente negativa e per la salvezza era ancora tutto nelle nostre mani. Questo ci ha permesso di arrivare alla partita di domenica consapevoli delle nostre possibilità e di giocarcela cercando di portare a casa il massimo dei punti".

Obiettivo centrato. Quella classifica che il Castelfidardo vorrà migliorare anche domani, nell’ultima giornata. Al Mancini salirà la Fermana, già retrocessa. Il Castelfidardo ci terrà a chiudere bene e la conferma arriva dalla settimana tipo per gli allenamenti. La squadra fidardense ha ripreso martedì ad allenarsi riposando solo giovedì. Tutti in campo a sudare compreso Angeletti che sta recuperando dall’infortunio.