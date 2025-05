Castelfidardo festeggia la salvezza e prepara il futuro: incognita allenatore

Castelfidardo in vacanza? Non ancora. Venerdì la squadra si dovrebbe ritrovare per l’ultima volta stagionale al Mancini. Per quattro calci al pallone spensierati, poi il rompete le righe. Il secondo e ultimo allenamento della settimana dopo quello svolto martedì con tanto di conviviale alla sera tra squadra, staff tecnico e dirigenza. Una serata trascorsa tutti insieme per festeggiare una salvezza che somiglia a un’impresa, con un budget alquanto inferiore a tutte le altre squadre del girone F di D, ma con cuore e grinta da vendere che hanno permesso ai biancoverdi di centrare l’obiettivo, tagliando il traguardo finale a metà classifica e stazionando per buona parte del campionato nella parte sinistra della graduatoria. Da sabato poi squadra e staff saranno tutti in vacanza, meritata, più lunga di quella della scorsa stagione chiusa solamente a metà giugno dopo la vittoria nei playoff nazionali che hanno permesso ai fidardensi il gran salto dall’Eccellenza alla D.

In società invece inizierà il lavoro per formare la squadra per il prossimo anno. Primo tassello come sempre l’allenatore. Rimarrà mister Marco Giuliodori per il quarto anno di fila? Le parti sembrano che non si siano ancora incontrate. Per la società la conferma è quasi scontata, visto l’eccezionale lavoro svolto dal tecnico filottranese in queste tre stagioni. Ma come ha detto il presidente Costantino Sarnari "bisogna essere in due".

Iniziativa. "Una maglia per Amore" è l’iniziativa promossa dal Castelfidardo Academy per raccogliere fondi per l’ associazione Raoul Follereau che si occupa di ragazzi meno fortunati. "Lo sport non è solo calcio ma anche tendere la mano a chi è meno fortunato di noi. Un messaggio importante anche per i nostri giovani atleti per i quali siamo attenti sia per loro crescita atletica sia per trasmettergli l’importanza dei valori civici" le parole del presidente del Castelfidardo Academy Maximiliano Ciucciomei. L’iniziativa continuerá fino al 30 maggio per poi riprendere a settembre.

Squalifiche. Sono arrivate ieri le decisioni del giudice sportivo riguardo l’ultima giornata. Squalificati una giornata per recidività in ammonizione Roberto Codromaz (Ancona), Alessandro De Angelis (Vigor Senigallia) e Simone Sbardella (Avezzano). La stessa società dell’Avezzano è stata multata per 200 euro.