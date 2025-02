Castelfidardo, Fosso Rigo e rischio idraulico: verso il completamento della vasche di espansione

Nell’ambito della messa in sicurezza del Fosso Rigo e della mitigazione del rischio idraulico, proseguono i lavori di completamento delle vasche di espansione che hanno evitato il peggio durante l’alluvione di settembre a Castelfidardo. L’intervento a cura del Consorzio di Bonifica prevede l’adeguamento del percorso di deflusso delle vasche verso via della Stazione e il fiume Aspio, l’abbattimento del ponte in Contrada Rigo e la realizzazione di un più ampio attraversamento. Un ulteriore stralcio che apre alla fase conclusiva dei lavori, con una durata stimata di almeno sei mesi, che partirà a breve comportando la chiusura del tratto di strada interessato e la deviazione dei mezzi sulla viabilità alternativa in via San Giovanni per raggiungere il centro sportivo. Un disagio compensato dalla costruzione del nuovo viadotto e dai relativi raccordi stradali che si tradurranno in un cambiamento della viabilità. "Smetteremo così di convivere con il pericolo costante di dissesto a causa della pioggia – spiega il vicesindaco Romina Calvani -. Contestualmente abbiamo anche chiesto a Regione e Consorzio di Bonifica una ripiantumazione dell’area". Il Comune resta poi in attesa di conoscere dalla Regione le tempistiche dell’intervento che riguarda l’ampliamento del ponte sul fosso.