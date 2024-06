Castelfidardo, gioia infinita per Braconi: "Una promozione da dedicare a mio nonno"

Dieci anni fa, nella prima finale playoff di Eccellenza per la D, era in curva con gli amici a fare l’ultras. Quest’anno, invece, in campo, uno dei protagonisti della stagione fantastica del Castelfidardo. Lorenzo Braconi, l’enfant du pays, ha messo la sua firma anche nella finale dei playoff di Eccellenza per la D, segnando il secondo dei tre gol serviti al Castelfidardo per superare otto giorni fa lo Zenith Prato e tornare in D dopo due anni. Una promozione da dedicare a nonno Giovanni. "Questa promozione la dedico al nonno che se la merita". È stata la settimana dei Braconi. Domenica Lorenzo protagonista in campo, mercoledì suo nonno Giovanni, assieme a un altro super tifoso e dirigente fidardense, Vittorio Catena, rispettivamente 85 e 76 anni, sono andati a Loreto a piedi. "Avevano fatto la promessa durante i playoff che se fossimo andati in D sarebbero andati a piedi da Castelfidardo a Loreto – confida l’attaccante biancoverde, classe 2002 –. Sono fantastici. Nonno ormai è più famoso di me"’, sorride. Un ‘pellegrinaggio’ dopo aver tifato e applaudito il nipote e il Castelfidardo domenica al Mancini. "Tutta la mia famiglia era presente allo stadio. I miei genitori, nonna, nonno e mio fratello. Nonno ormai mi segue sempre, è il tifoso numero 1". Quest’anno si sarà divertito visto che è stata la stagione più prolifica del nipote. "Il mio anno con più gol, ne ho segnati 9. Sono molto contento per il traguardo personale, ma sono molto più contento per la promozione. Un’emozione unica. Venivo poi da una stagione non ottima dell’anno scorso con soltanto un gol’’. Braconi ha segnato nella prima stagionale, il gol vittoria nel derby di Coppa contro l’Osimana sul ‘neutro’ di Chiaravalle, e nell’ultima dell’anno. In playoff che l’ha visto protagonista vincente anche nella finale regionale con la rete segnata contro l’Urbino, sempre al Mancini. Per una promozione festeggiata sul campo dopo quella del 2020 a ‘tavolino’ ma con Braconi sempre protagonista nei momenti decisivi con il gol di tacco nello scontro diretto contro l’Anconitana. "Quella nel 2020 non è stata la stessa cosa visto che il Covid aveva interrotto il campionato. Quest’anno siamo riusciti invece a festeggiare la promozione e farlo vincendo i playoff è ancora un’emozione più forte".

Ora il ritorno in D con un Castelfidardo che dovrebbe vedere in panchina ancora Marco Giuliodori, mister promozione. "Dove ho esordito nel 2018, mi sembra in casa contro il Forlì con mister Vagnoni. Poi ho disputato sempre in D la stagione 2020/2021 e la successiva con molte presenze e 14 gol".

Michele Carletti