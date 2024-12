Castelfidardo, Giuliodori prepara la sfida contro la Fermana: "Partita difficilissima"

"La rabbia della sconfitta di domenica contro l’Ancona dovremo riportarla sul campo della Fermana". Lo dice Marco Giuliodori, allenatore del Castelfidardo. Partita tutt’altro che facile quella del Castelfidardo domenica in casa dei canarini. "Ci aspetta una partita difficilissima anche perché la Fermana vorrà vincere la prima in casa del girone di andata - attacca Giuliodori -. E vero che sono reduci da una sconfitta sonora, ma ci può anche stare in casa di una Sambenedettese forte e non a caso prima in classifica. E poi c’è stata la contestazione dei tifosi in campo, ma anche al ritorno a Fermo e quindi ci aspetta una squadra ferita nell’orgoglio e assetata di punti. Penso che sia la partita più difficile che ci potesse capitare".

Insomma una trasferta tosta che andrà a chiudere il girone di andata. "E anche prima della sosta natalizia e quindi dovremo mettere il massimo per portare a casa punti e passare tranquillamente le feste". Un occhio al campo e uno al mercato. Per ora nessuna novità ufficiale, ma in casa Castelfidardo dovrebbe esserci almeno un movimento.

In primis in quell’attacco che ha perso per strada Paponi. Giuliodori per ora non ne vuol sentire parlare. "La priorità è la partita contro la Fermana. Siamo vigili sul mercato, ci guardiamo incontro, ma se dovessimo prendere sarà solo per un giocatore che possa fare al caso nostro e che alzi la qualità. Non prenderemo giusto per prendere".

Intanto Guella è ancora ricoverato in ospedale. "Sta facendo ancora accertamenti, i medici vogliono andare a fondo. Sono stato a trovarlo domenica dopo la partita, ma anche ieri mattina (martedì, ndr). Mi sono intrattenuto un paio d’ore assieme al ragazzo e gli ho detto di stare tranquillo perché nella sfortuna è capitato in buone mani visto che la cardiologia di Torrette è una eccellenza a livello nazionale e non solo. Deve pazientare, perché quando uscirà dall’ospedale non deve avere nessun dubbio".

Ancora fuori Osama con il gesso per la mano fratturata. In attesa la squadra ieri ha sostenuto la consueta seduta di allenamento pomeridiana e oggi è previsto, come conduetudine, una sola seduta, nel pomeriggio, con la solita partitella in famiglia del giovedì. Intanto in casa Fermana - che prima della sconfitta di domenica sul campo della Samb aveva ottenuto quattro risultati positivi (una vittoria e tre pareggi) - la società ha comunicato la risoluzione del contratto con Luigi Palumbo. Per il giocatore 8 presenze nella prima parte di stagione in gialloblù.