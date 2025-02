Castelfidardo I tre punti vanno alla Civitanovese

0

CIVITANOVESE

1

: Munari, Morganti (15’ st Costanzi), Fossi (42’ st Garbattini), Gambini, Imbriola, Vecchio, Baldini(28’ st Ausili), Miotto, Braconi, Caprari(21’ st Carano), Nanapere. All. Giuliodori.

CIVITANOVESE: Petrucci, Franco, Rossetti (28’ st Cosignani), Domizi (33’ st D’innocenzo), Passalacqua, Diop, Buonavoglia, Capece, Padovani (28’ st Vila Sepulveda), Bevilacqua (28’ st Rasic), Macarof (21’ st Milani). All. Senigagliesi.

Arbitro: Zangara di Catanzaro

Rete: 13’ pt Diop.

Note: ammoniti Passalacqua, Miotto, Gambini, Fossi, Imbriola.

"Noi vogliamo questa vittoria" avevano cantato sabato alla fine della rifinitura i tifosi della Civitanovese che ieri non hanno potuto seguire la squadra a Castelfidardo per il divieto di vendita dei biglietti ai residenti di Macerata (provvedimento che era già stato preso a ottobre nella partita di andata di campionato e a novembre per la sfida al Mancini di Coppa dopo gli incidenti che si verificarono lo scorso anno fuori dallo stadio di Civitanova tra le due tifoserie).

E la squadra di Senigagliesi è riuscita nell’intento di espugnare il Mancini e regalare così una gioia ai propri tifosi.

Un guizzo di Diop poco prima del quarto d’ora decide il derby. I rossoblu riscattano così la sconfitta di novembre con tanto di eliminazione in Coppa. A partire in avanti è proprio la Civitanovese che al 5’ si affida alla coppia Bevilacqua-Macarof, ma la mira di quest’ultimo è imprecisa con la conclusione alta.

La reazione del Castelfidardo è sterile e così al 13’ la formazione ospite passa in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo svetta di testa Diop e insacca con Munari che non può niente. Sarà il gol che deciderà la sfida. Il Castelfidardo ci prova con Nanapere, ma l’attaccante locale è fermato dal fuorigioco.

I padroni di casa hanno la palla buona con Caprari al 36’, ma è la traversa a negare la gioia del gol al giovane attaccante anconetano e così la Civitanovese si salva.

Nel secondo tempo il Castelfidardo spinge alla ricerca del pareggio. Questa volta a rendersi pericolosa di testa è la squadra di Giuliodori con un difensore, Vecchio, ma il portiere rossoblu si salva in calcio d’angolo.

Poi ci provano Nanapere e Caprari, con la conclusione di quest’ultimo salvata sulla linea da un difensore ospite.

Un paio di occasioni capitano anche a Braconi che però non riesce a sfruttarle. A gonfiare la rete in pieno recupero riesce a Nanapere, ma è fuorigioco. E su questo episodio si spengono le speranze fidardensi di pareggiare.

Vince la Civitanovese che conquista tre punti importanti in chiave salvezza confermando il buon andamento in trasferta visto che lontano da Civitanova la formazione rossoblu ha ottenuto quattro vittorie e tre pareggi.