Castelfidardo, il mammografo c’è ma non si riesce a utilizzare

Il mammografo c’è ma il servizio è mancante dal 2019 al poliambulatorio e Casa della salute di via XXV Aprile. Il sindaco Roberto Ascani e l’assessore alla Sanità Andrea Marconi hanno incontrato nella sede dell’Ast il dg Giovanni Stroppa e il direttore socio-sanitario Massimo Mazzieri. Il prezioso strumento dovrebbe essere riattivato nei prossimi mesi nei locali diagnostici della struttura fidardense, già attrezzati per la radioprotezione. In questi cinque anni le pazienti di Castelfidardo sono state costrette a spostarsi altrove per fruire di una prestazione fondamentale ai fini della prevenzione del tumore al seno, un disservizio che l’Amministrazione Comunale ha più volte rimarcato facendo pressione sulle autorità sanitarie competenti. "Un ringraziamento va anche all’assessore regionale Saltamartini, al presidente dell’assemblea legislativa Dino Latini e al consigliere regionale Marta Ruggeri che si sono interessati per risolvere il problema. Dopo questa ennesima interlocuzione l’obiettivo dovrebbe essere vicino", dice il sindaco. Sul tavolo rimane aperta la richiesta dell’impianto di climatizzazione per il quale sussiste un progetto esecutivo che attende lo stanziamento necessario e quella per la fornitura di un macchinario avanzato per la cura delle ferite complesse.