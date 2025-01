Castelfidardo, il mercato non è finito. In arrivo anche il difensore Vecchio

Si muove ancora il mercato in entrata del Castelfidardo. Dopo il portiere Michael Munari e l’attaccante Tommaso Angeletti ufficializzati lo scorso fine settimana a breve dovrebbe essere inserito anche un difensore centrale nel gruppo allenato da Marco Giuliodori dopo la partenza di Matteo Boccaccini avvicinatosi a casa per questioni familiari e che è si è accasato alla Cittadella Vis Modena (serie D, girone D).

Si vocifera che sia vicinissimo alla firma con i fidardensi Nicola Vecchio dal Terracina, con varie esperienze in quarta serie, classe 1997, di Pordenone, 189 cm.

A proposito di nuovi domenica contro l’Isernia, in casa, vista la squalifica di Braconi, potrebbe trovare spazio in attacco il nuovo acquisto Angeletti accanto a un Nanapere che sembra in forma smagliante, il capocannoniere del Castelfidardo finora nel torneo di quest’anno con 7 centri.

Nanapere, classe 2001, nigeriano di Lagos, domenica a Senigallia è andato a segno per la terza giornata consecutiva. Di testa, in tuffo, dopo neanche mezz’ora dal fischio d’inizio. Il terzo gol di fila dopo quello ininfluente ai fini del risultato contro l’Ancona, replicato poi a Fermo con un bel destro e il tris domenica al Bianchelli.

Insomma l’attaccante del Castelfidardo sembra non aver patito per niente il salto di categoria, all’esordio in D dopo aver fatto bene, sempre all’esordio, anche la stagione scorsa in Eccellenza, uno dei protagonisti della cavalcata vincente della formazione di Giuliodori verso la D.