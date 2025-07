Castelfidardo, il mister è Cuccù. Come vice lo affiancherà Loviso

Trovato il nuovo mister. E’ Stefano Cuccù, di Porto San Giorgio, classe 1975, e avrà come vice Massimo Loviso, classe 1984, che dal centrocampo si sposterà in panchina dopo una carriera da giocatore professionista tra A (Bologna e Livorno) e B oltre a presenze con l’Under 21. I due si ritrovano dopo l’esperienza insieme due stagioni fa nel Monturano Campiglione dove riuscirono a centrare la salvezza in Eccellenza. Entrambi in una sorta di debutto. Di sicuro alla proprietà fidardense piacciono le scommesse. Non può essere altrimenti perché, come Giuliodori, anche Cuccù sarà all’esordio su una panchina di D. E, come Giuliodori, arriva a Castelfidardo dopo una retrocessione. Cuccù quest’anno ha avuto un epilogo amaro guidando il Monturano Campiglione in Eccellenza. Con tanto di retrocessione in Promozione dopo la sconfitta nei playout contro l’Atletico Mariner.

Da allenatore ha iniziato la carriera con la Monturanese, poi Atletico Calcio Porto Sant’Elpidio, Futura 96, Grottammare e ultimo Monturano Campiglione. Da calciatore ha giocato anche in B con l’Ascoli, poi in C e in D. Quest’ultima una categoria che l’ex attaccante ritrova da mister. "Un tecnico esperto che arriva a Castelfidardo con tanto entusiasmo e voglia di fare bene" lo presenta così la dirigenza. Ieri il Castelfidardo ha inserito anche altri tasselli. Nel ruolo di preparatore dei portieri una conferma, una garanzia come Sergio Zitti, ormai ’veterano’ della società, al quinto anno con il sodalizio biancoverde. Come anticipato qualche giorno ci saranno novità anche alla guida della formazione Juniores nazionale. A guidarla ci sarà mister Alessio Antonietti che viene "promosso" dal gruppo Allievi e che potrà misurarsi con questa stimolante esperienza. Nel comunicato di ieri della società fidardense è stato menzionato anche il procuratore sportivo abruzzese Ettore Palantrani. "La società desidera smentire le voci circa la figura di Ettore Palantrani, il quale non ha ricoperto e andrà a ricoprire nessun incarico nell’organigramma societario per la stagione 2025-2026", anche se i contatti e gli incontri non sono mancati.