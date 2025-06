Castelfidardo: in arrivo il nuovo allenatore, tra i candidati Clementi e Lauro

Entro domani potrebbe uscire il nome del nuovo allenatore del Castelfidardo. Sono iniziate le riunioni nella dirigenza e iniziano a girare anche i primi nomi: Clementi, Manoni, ma anche ex, come quello di Roberto Vagnoni e quello di Maurizio Lauro. Con quest’ultimo sembra che ci sia stato anche un contatto, ma Lauro - che dopo Castelfidardo è salito in C guidando Mantova e Alessandria - spera di tornare su una panchina prof. Insomma voci e ipotesi. Il nuovo tecnico del Castelfidardo potrebbe essere anche un allenatore emergente.

La dirigenza fidardense cercherebbe una figura simile a quella di Marco Giuliodori arrivato a Castelfidardo in silenzio, anzi con qualche scetticismo, ma che ha conquistato in queste tre stagioni la stima e l’affetto di squadra, società e tifosi con belle prestazioni e soprattutto risultati. Tanto che le offerte non sono mancate a mister Giuliodori che ha accettato a inizio settimana quella del Fossombrone con tanto di ufficializzazione due giorni fa.

"Una scelta molto stimolante - l’ha etichettata Giuliodori -. Arrivo in un ambiente familiare, ma allo stesso tempo importante dove, come si è visto anche nella stagione appena conclusa, si può fare bene. Non sarà sicuramente facile ripetersi, ma sono uno a cui piacciono le sfide, e so che troverò un gruppo di ragazzi bene allenato sotto i punti di vista da mister Fucili, il quale mi lascia un’eredità importante. Cercherò inoltre di portare un tipo di calcio che è molto in linea con quello fatto dal Fossombrone negli anni scorsi, un calcio molto verticale, aggressivo, di corsa,di sostanza. Cercheremo, lavorando tutti assieme, di fare bene, di portare risultati e di far divertire pubblico e la società che se lo meritano".

Ieri mattina invece ecco il saluto al Castelfidardo, dopo "tre anni ricchi di soddisfazione che rimarranno sempre nella mia memoria. Castelfidardo è stata quasi come una seconda casa e non è stato facile prendere questa decisione. Desidero ringraziare il presidente Costantino Sarnari, Franco Baleani e Fausto Pigini, tutti i dirigenti che ci sono stati vicini, lo staff tecnico, Nazzareno, Franco, Matteo, Salvatore e le signore della lavanderia, tutti i giocatori che hanno condiviso questa avventura. Ultimi, ma non per ordine di importanza, i tifosi e gli ultrà che ci hanno sempre sostenuto e sono stati per me e noi tutti il Dodicesimo uomo in campo. Ho vissuto emozioni indelebili che mi porterò sempre dietro, grazie ancora a tutti".

Notizie ufficiali arrivano invece dal settore giovanile con le conferme di Thomas Zani e Antonello Narracci a capo dell’Academy del presidente Maximiliano Ciucciomei.